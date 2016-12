Para 2017 se archivará el 74% de las causas del viejo sistema penal

En la noche del 28 de abril del 2010, Marianela Brondino (25) salió de la panadería donde trabajaba en Alvear al 6100 y se dirigió hasta su casa en el barrio Villa María Selva. En el camino, dos delincuentes la abordaron e intentaron robarle la cartera. Ese arrebato causó que la joven pierda el equilibrio y caiga de su bicicleta al asfalto en Gorostiaga al 1700. Su cabeza se golpeó fuertemente contra el cordón situación que causó una fuerte convulsión. Los delincuentes escaparon del lugar en una motocicleta, mientras que Marianela debió ser trasladada hasta el Hospital Cullen ante su inerte estado de inconsciencia. Seis días después, se constató su fallecimiento a raíz de un paro cardíaco.

A partir de allí, la causa, que se tramitó en el hoy llamado Sistema Residual de Causas Penales, comenzó un laberinto judicial que nunca tuvo salida. En principio, el caso se tramitó en el Juzgado de Instrucción 5ª. Luego, ante la falta de testigos, el expediente pasó a la Oficina de Causas con Imputados no Individualizados donde se realizaron alguna diligencias pero ninguna obtuvo un resultado. Seis años después, la causa fue nuevamente remitida al juzgado de Sánchez ya que un testigo sindicó a un tal "Bebe" como quien conducía la moto que llevaba al delincuente que arrebató y desestabilizó a Marianela. Tras la detención, se detectó que el detenido era menor de edad al momento de los hechos y por ello la causa pasó al Juzgado de Menores.

El caso sigue sin tener un esclarecimiento y se da una situación particular debido a que en febrero del 2017, las causas del viejo sistema serán archivadas por distintas razones, entre ellas, porque en muchas investigaciones iniciadas en los juzgados de instrucciones no hubo personas individualizadas o porque simplemente no pudo haber mayores avances.

En este sentido, tanto el caso de Marianela Brondino, como otros miles de hechos, corren un cierto riesgo de quedar –en un futuro cercano– archivadas en tribunales, a pesar de que en la Justicia provincial dieron prioridad a que los sucesos "con un alto impacto social" continúen con impulso judicial.





Pasos establecidos

A través de datos a los que pudo acceder Diario UNO, en la Circunscripción Nº 1 de Santa Fe, quedan 10.187 causas del sistema residual sin resolución. De las mismas, solo 2.700 (26%)seguirán siendo investigadas por la Justicia provincial, mientras que el 74% restante serán archivadas en las Fiscalías o en los tribunales santafesinos.

Los delitos seleccionados que tendrán continuidad, según fuentes del Ministerio Público Fiscal, son aquellos que tuvieron fuerte "impacto social" –caso Marianela Brondino, por ejemplo– o por su gravedad: homicidios, abusos sexuales, portación de arma de uso civil, tenencia de arma de guerra, incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, apremios ilegales, estafas y defraudaciones, malversación de fondos públicos y robos calificados, entre otros.

En contraposición, las causas que tienen como destino su archivo son aquellas del tipo de delitos como "tentativa de hurto", "hurto" o hechos con "personas no individualizadas" o "prófugas" o que son casos "atípicos".

En cuanto a quién investigará este tipo de delitos, se indicó que serán los fiscales del viejo sistema quienes continuarán las investigaciones. Pero a su vez, se sumarán los de otras localidades como San Justo, Esperanza y Rafaela. Esta incorporación de funcionarios surgió a partir de que varios fiscales –de los siete que había en la Fiscalía de Urquiza y Tucumán– pasaron al actual Ministerio Público de la Acusación.

Por su parte y en relación a los juzgados penales que tomarán intervención en las viejas causas, la Corte Suprema de Justicia, a través de una resolución dictada el 5 de diciembre pasado, determinó que en la Circunscripción Judicial Nº 1 de Santa Fe haya dos Juzgados de Instrucción residuales –antes había ocho– para comprender las causas en trámite. La misma cantidad se destinó para Juzgados de Sentencia.





El interior

Otros datos recopilados también dan cuenta de que en la Circunscripción de Rosario había hasta noviembre pasado pendientes 14.857 causas. De ese número, el 34% –5.076– seguirán siendo investigadas, también bajo el mismo criterio que en Santa Fe, por fiscales del viejo sistema que hayan concluido sus causas en sus respectivas jurisdicciones: Firmat, Villa Constitución, Cañada de Gómez o Venado Tuerto. Lo mismo sucederá en los juzgados de Rafaela, donde hay 1.187 expedientes, de los cuales, solo 108 tendrán el impulso para llegar a una resolución.





A desempolvar

Voceros judiciales indicaron al matutino que las causas que serán archivadas, podrán tener nuevamente impulso en caso de que la víctima, por medio de su abogado o el fiscal del caso, aporte un testigo o algún elemento importante para la causa y así podrá solicitar que el expediente tome curso y se abra nuevamente la pesquisa.

Quizás, en esta nueva revancha judicial, la vieja Justicia pueda lograr que el caso de Marianela logre esclarecerse, como así también, los más de miles de expedientes sin resolución que seguirán investigados y los otros que terminarán fondeados en algún archivo de causas penales.