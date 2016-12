Para Bonfatti la UCR deberá decidir si va con Cambiemos o con el Frente

Antonio Bonfatti acaba de cumplir un año como presidente de la Cámara de Diputados. Asegura que el balance es "muy positivo" y rescata "la calidad de todos los legisladores", el "respeto que se ha mantenido en todas las sesiones y en las comisiones, y fundamentalmente en el trabajo que está evidenciado en la cantidad de leyes que fueron aprobadas, 145 en las 20 sesiones ordinarias y las nueve extraordinarias".





—¿La mayoría oficialista le facilitó el trabajo para conseguir consenso?

—Siempre trabajamos intentando no imponer las cosas. Escuchando las propuestas modificamos muchas cosas, tanto del Ejecutivo o del interbloque del Frente Progresista y aceptamos mejoras; porque de eso se trata, de escuchar a otros y en eso salen mejores leyes.





—Como exgobernador, ¿qué mirada tiene sobre el primer año de gestión de Miguel Lifschitz?

—Excelente porque creo que Miguel caminó mucho la provincia y siguió adelante con el plan estratégico que nos fijamos en su oportunidad. Está en una situación envidiable y sana envidia tengo por poder dialogar institucionalmente con la Nación, cosa que nosotros no logramos en los cuatro años anteriores. Yo siempre recuerdo que nunca tuve una reunión con la presidenta (Cristina Fernández). Obviamente que las finanzas están más holgadas porque al haberle ganado el juicio a la Nación nos permitió el ingreso del 15 por ciento que se detraía de la masa coparticipable; se está por solucionar un viejo reclamo que tiene nueve o diez años, que es el de la Caja de Jubilaciones y eso permite acelerar la obra pública.





—¿Y la deuda que se generó durante los años que se detrajo ese 15%?

—Bueno, quedan nada más y nada menos que 40.000 millones de pesos, imagínense cuantas deudas sociales que se pueden pagar con eso.

"Existe consumo, pero no estigmaticemos que todo es el tema del narcotráfico"

—De las cuentas pendientes que tiene el Ejecutivo provincial, ¿la seguridad es la más importante?

—Yo diría un cambio en la conducta de los habitantes, porque si hablamos de inseguridad es producto de una pérdida de valores en nuestra sociedad y recuperar eso no se hace ni con ley ni con una sola medida. Es un conjunto: abordaje desde lo social, qué educación estamos brindando, lo mismo desde la salud. Estamos hablando de derechos, de vivienda, hábitat, agua potable, de generar empleo. Es un conjunto de cosas que se están evidenciando en que están bajando las cifras de homicidios y eso para nosotros es auspicioso porque desde 2013 que las venimos bajando y van dando resultados las respuestas que estamos dando. El Plan Abre para mí fue una oportunidad que tomamos en su momento y que fue compleja porque es el abordaje integral del Estado en aquellos lugares de mayor vulnerabilidad social. Las encuestas que hizo el observatorio de la UCA, las del inicio y las subsiguientes, han demostrado cómo la gente valora el Plan Abre.





—Últimamente a los hechos de violencia se los vincula casi con exclusividad al problema del narcotráfico.

—No, con relaciones interpersonales. Hay un informe que han hecho los fiscales y que marcan las cuestiones interpersonales y no el narcotráfico.





—¿No está de fondo en eso el narcotráfico?

—Obviamente que existe consumo, pero no estigmaticemos que todo es el tema del narcotráfico.

—Por eso le decía si no cree que el narcotráfico termina corriendo el eje de discusión sobre los problemas de fondo como la situación social y la pobreza.

—Ese es el tema, la inequidad. Es la inequidad a la que hay que darle respuesta.

—¿Eso no lo puede hacer la provincia?

—Sola no. En el tema habitacional hay que fijarse cómo cambia la cara de un barrio cuando tiene simplemente la presencia del Estado con un cordón cuneta, con una vereda, con cloacas, agua potable. La gente tiene otro sentido de pertenencia y empieza a transformar su barrio y su propia casa. A veces las dificultades económicas para dar respuestas desde una provincia cuando fuimos marginados desde hace nueve años, porque esto empezó con el gobernador (Jorge) Obeid cuando no firmó el pacto fiscal con la Nación, allí empiezan a discriminar a Santa Fe. Es Obeid, Binner, Bonfatti, no son personas, es la provincia. Desde allí no recibimos una sola vivienda y quedaron proyectos nacionales pendientes que ejecutó la provincia con dinero propio. Eso repercute.





—Hoy mencionaba la buena relación de Lifschitz con el gobierno nacional. ¿Cree que eso puede generar en la gente la sensación de que el socialismo está cerca de Macri?

—No. Una cosa son las relaciones institucionales de un gobernador con el Presidente, porque el gobernador representa a 3,2 millones de santafesinos, no representa a un partido. Otra cosa es la visión que tiene el partido de la política nacional.

"No hay más anticonceptivos. Eso es un achicamiento de la concepción del Estado para regular el bien común y beneficiar aquellos sectores que más lo necesitan"

—¿Qué visión tiene el socialismo del gobierno de Macri?

—Aciertos en cuanto a propiciar el diálogo y justamente reconocer que el narcotráfico es un problema de los argentinos, cosa que antes se negaba. Un Presidente que cometió errores como el de la Corte y algunos decretos de necesidad y urgencia y dio marcha atrás. Pero indudablemente la marcha de la economía está en el sentido opuesto de lo que nosotros planteamos. Hay un subsidio a la demanda y no a la oferta en salud con la cobertura universal que se está pretendiendo. Con lo que se hizo con las mineras seguimos con la política extractivista con impactos ambientales muy importantes para el presente y futuro; se tomaron medidas correctas en cuanto a las retenciones del campo que también impactaron en la industria ligada al campo, pero el resto de la industria está en una caída sostenida desde el inicio de la gestión de Macri. El tarifazo fue otro error conceptual importante. La inflación del 40%, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, la pérdida de ventas de los comerciantes. Este no es un análisis de Antonio Bonfatti, es lo que dicen los números oficiales del Indec. Más allá de que aumentamos la pobreza del 29 al 32%, el Indec dice que aumentaron los cuentapropistas y cayó el empleo de ese ramo y el empleo no registrado aumentó un 40%.





—¿Se está achicando el Estado?

—Por ejemplo no hay más anticonceptivos. Eso es un achicamiento de la concepción del Estado para regular el bien común y beneficiar aquellos sectores que más lo necesitan. Ese es el rol del Estado.





—¿Cómo está el Frente Progresista?

—En Santa Fe si se analizan las declaraciones de todos los referentes, nadie saca los pies del plato del Frente Progresista. Ahora, cuando hablamos de la cuestión nacional hay un sector del radicalismo que está planteando ir con Cambiemos. Tendrán que decidir ellos si es Cambiemos o el Frente Progresista.





—¿Las dos cosas no?

—Tendrán que decidirlo ellos, nosotros no.





—¿Pero el socialismo no va a poner condiciones?

—Nosotros estamos hablando del Frente Progresista de Santa Fe, no del nacional. El Frente Progresista está abierto a todos aquellos que quieren sumarse.





—Entonces, con o sin radicalismo, ¿el socialismo va a buscar encabezar una lista a diputados?

—Por supuesto. En Santa Fe y en todas las provincias del país el socialismo va a tener candidatos.





—¿Con o sin frente?

—Siempre propiciando el Frente Progresista en todo el país.





—En 2015 la estrategia electoral para diputados nacionales no le dio resultados al socialismo. ¿Cuáles fueron los errores que no deben cometer el año que viene?

—Fueron elecciones donde se votaba a presidente y la actitud del kirchnerismo generaba una reacción de la gente en sentido inverso y se votó a un presidente para salir de otro esquema en el que venía funcionando el país desde hacía 12 años. La boleta presidencial arrastra senadores y diputados. Creo que hoy la realidad es diferente.





—¿Se va a buscar una figura nacional que traccione?

—No existe la figura nacional porque son elecciones distritales.





—Eso está claro. Pero una cosa es competir solo en santa Fe y otra es tener referentes en los otros distritos.

—El Partido Socialista va a competir en todas las provincias. Pero se habla de referentes nacionales de lo que uno ve en televisión por los canales de Buenos Aires, pero no existen como candidatos en Santa Fe.

—Pero Margarita Stolbizer es la figura que se nacionalizó como referencia del espacio que acompañaba el socialismo.

—Por supuesto, como candidata a presidente. Ahora será candidata en Buenos Aires. ¿Cómo la vota usted?





—Pero hace a una unidad de criterios de su espacio.

—El Frente Progresista tiene unidad de criterio a nivel nacional.





—¿Y que Stolbizer esté tan cerca de Sergio Massa no le hace ruido?

—Bueno, veremos si eso es tan así, si eso se traduce en un frente electoral. Nosotros seguimos planteando la construcción de un espacio de centro izquierda en Argentina y no a partir de personas, sino de proyectos. Creo que ese es el gran error argentino. Nadie discute acá de política y cuando digo política me refiero a que nadie habla de educación. En ningún programa donde esté un político se lo escucha hablar de educación, de trabajo, vivienda, cuál es el proyecto de salud, cuál el de energía, qué hacemos con el petróleo. Nadie discute nada, es cara contra cara y así nos va a los argentinos.