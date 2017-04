Para los docentes, la ministra Balagué los quiere "enfrentar con la sociedad"

Ante la confirmación desde el Ministerio de Educación , de que las clases terminarán el 22 de diciembre por los paros docentes, desde Amsafé aseguraron que lo único que pretenden es "enfrentar a los maestros con la sociedad". Además consideran que "no es un apriete ni tampoco una amenaza"; ratificaron las medidas de fuerza y exigen "una mesa de paritaria seria para cumplir con el objetivo de lograr un salario digno".





"No es muy distinto a lo que pasa, lo malo es cómo se dice y en el contexto en el que se plantea porque parece que fuera una sanción. Con esto se refuerza una falsedad que es que los docentes tenemos tres meses de vacaciones y la Ministra Balagué no lo desconoce", manifestó José Testoni, secretario adjunto de Amsafé.





En esta línea aprovechó para decir que "los docentes estamos hasta el 31 de diciembre en las escuelas y del 20 al 22 la totalidad de los maestros tenemos alumnos en diferentes instancias evaluativas, con recuperación o con libreta en proceso", aseguró Testoni y en esta línea agregó: "Lo que logra con esto es un enfrentamiento de la docencia con la sociedad, pero no cambia para nada porque cualquier docente o padre de alumno sabe que en esos días estamos con niños en tareas fundamentales para recuperar contenidos. Por eso no esta diciendo nada nuevo".





Antes de terminar dijo que "con esto la Ministra Balagué lo que hace es intensificar aún más el conflicto". Testoni consideró que "seguiremos sosteniendo nuestro objetivo que es tener un salario digno, nos interesan las cuestiones de fondo, todo lo demás no nos afecta, ya tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados que cuando pedimos lo que nos corresponde nos contestan con cualquier cosa". Por último, el secretario adjunto de Amsafé, ratificó: "Que el 22 de diciembre termine el ciclo lectivo no es un apliete, esto no sirve, lo que vale es la mesa paritaria seria que resuelva la problemática que estamos teniendo los trabajadores".