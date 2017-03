Para Spahn, "el fútbol va a comenzar este fin de semana"

El fútbol no empezó este fin de semana y el conflicto sigue. Al respecto, en la mañana de este lunes, el presidente de Unión Luis Spahn señaló que "el tema está complicado", pero dijo que el campeonato podría comenzar este fin de semana.

"La situación actual del fútbol argentino es vergonzosa. Esto se da porque nunca hubo posicionamientos nobles; cada club peleó por sus beneficios y no el interés general", sostuvo Spahn en diálogo con LT10.

Sobre el reclamo de Futbolistas Argentinos agremiados que los llevó a la huelga, el presidente de Unión señaló: "No creo que los clubes le puedan pagar toda la deuda a los jugadores. Marchi se vistió de Robin Hood y de Papa Noel. Él quería repartir el dinero. No puede ser que todos los clubes paguemos por lo que no pagan sus deudas. Cada club se tiene que hacer responsable por lo que no pagó".

No obstante indicó: "Pienso que el fútbol va a comenzar este fin de semana porque ya no hay otro camino, ni margen. Si nosotros recibimos lo que corresponde vamos a quedar al día al igual que más de 20 equipos de primera".

Consultado sobre si está de acuerdo con que la gente pague por le fútbol sostuvo que "es un espectáculo como cualquiera. Yo creo que dese el estado debería buscarse una solución para que la gente pueda acceder. Yo pienso que en el acuerdo con la empresa que va a televisar se podría haber puesto como exigencia que 3 o 4 partidos se puedan pasar por los medios públicos. No deberíamos dejar a millones de personas afuera"