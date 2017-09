Paraguay se quiere meter en zona de clasificación a Rusia

Paraguay se enfrentará hoy a Uruguay con la intención de entrar a zona de clasificación hacia el Mundial Rusia 2018, en uno de los encuentros de la 16ª Fecha de la eliminatoria sudamericana.





El partido tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, desde las 20 hora local (21 de Argentina). El árbitro será el brasileño Sandro Ricci.





El combinado guaraní reúne 21 unidades y ocupa provisoriamente la séptima colocación en la tabla, aunque está a solamente dos de Chile, el representativo que está cuarto y es hoy el último clasificado a la cita ecuménica.





Precisamente, el equipo dirigido por Francisco ''Chiqui'' Arce viene de superar a Chile como visitante por 3-0, con un desempeño en el que exhibió practicidad y contundencia. El carrilero izquierdo Miguel Samudio asoma con molestias en el aductor izquierdo, mientras que el volante de contención, Víctor ''Topo'' Cáceres, está afectado por una contractura en el gemelo derecho. Los dos jugadores están en duda para componer el once principal ''albirrojo''.





En caso de que Samudio no esté disponible, algunas alternativas que pueden sustituirlo son Richard Ortiz o Ángel Romero. En tanto, si Cáceres no llega en condiciones ideales, una de las chances radica en el ingreso de Rodrigo Rojas (ex River Plate), que compartirá la zona central con Cristian Riveros. Por el lado uruguayo, el DT Oscar Tabárez estaría tentado a sorprender con el ingreso del juvenil mediocampista Federico Valverde, de apenas 19 años y pieza del Deportivo La Coruña español.





La entrada del último ''Balón de plata'' en el Mundial Sub 20 de Corea no será la única modificación, con relación a la alineación exhibida en el Centenario de Montevideo en el discreto 0-0 con la Argentina. Además, en el representativo ''charrúa'' (tercero en la tabla con 24 unidades) Maximiliano Pereira ingresará como lateral por el costado derecho, Martín Cáceres pasará al otro sector y Gastón Silva (Independiente) irá al banco de suplentes.





Además, Luis Suárez volverá a integrar el ataque aun cuando "no está al 100 por ciento", según lo afirmado por el propio Tabárez. En el historial por eliminatorias sudamericanas, Paraguay nunca perdió con Uruguay en seis cotejos de local. El combinado albirrojo se impuso en las clasificaciones continentales hacia Suecia ''58 (5-0 en 1957), Francia ''98 (3-1 en 1997), Corea-Japón ''02 (1-0 en 2000), Alemania ''06 (4-1 en 2003) y Sudáfrica ''10 (1-0 en 2007).





La única vez que el combinado ''celeste'' se llevó un punto del Defensores del Chaco ocurrió en octubre de 2011 (1-1), en el curso de la eliminatoria hacia Brasil 2014. Diego Forlán (ex Independiente) marcó para los orientados por el ''Maestro'' Tabárez, mientras que Richard Ortiz estableció el empate agónico, en el segundo minuto de tiempo adicional.





Probables formaciones

Paraguay: Anthony Silva; Jorge Moreira, Paulo Da Silva, Gustavo Gómez y Junior Alonso; Oscar Romero, Rodrigo Rojas, Cristian Riveros y Miguel Samudio o Richard Ortiz o Angel Romero; Miguel Almirón y Lucas Barrios. DT: Francisco Arce.

Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres; Matías Vecino, Federico Valverde, Nahitán Nández y Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.

Árbitro: Sandro Ricci (Brasil)

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción) Hora de comienzo: 20 local (21 de Argentina) TV: TyC Sports.