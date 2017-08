Parece que dio en la Tecla

La noticia toma forma desde la misma ciudad de La Plata y automáticamente en el mundo Unión se lo encadena a Martín Zuccarelli, actual Director Deportivo, quien junto al propio Leonardo Madelón y el presidente Luis Spahn se encargaron de darle forma al plantel que está próximo a cerrarse.





Los delanteros son una escasez en el equipo rojiblanco y las miradas en este último tiempo apuntaron a ligas de sudamérica, fútbol del ascenso y otras categorías. Entonces puede llamar la atención para algunos, aunque no para los que vienen siguiendo el tema de quien se trata.





Gonzalo Ireba nació el 7 de febrero de 1997 y desarrolló sus categorías menores en Estudiantes. Precisamente cuando el futbolista cumplió 18 años, en una situación poco clara, decidió marcharse a Real Sociedad, sin autorización del Pincha. Aquella vez el club aclaró que viajaba sin el consentimiento del club. Poco tiempo después, sin poder establecerse en España tuvo que regresar a la ciudad de las diagonales.

















En aquel entonces, el propio Ireba admitió que ""con Estudiantes nunca tuve contrato y jamás tuve representante, apareció una vez que la Real Sociedad se interesó en mí. Por qué vino un club aparece el contrato y no meses antes porque así lo decidieron. Fue una actitud que me molestó demasiado, intente alejarme un poco después de eso".





Sobre la posibilidad del club español, detalló que "era una posibilidad inmejorable que me daba todo para vivir y un club prestigioso, en ningún momento deje de hacer partícipe al club, sabia porque se lo informe. Después están las condiciones que puso el club que me parecieron abusivas".









"Hace diez años que estoy en Estudiantes, hice infantiles y todo el camino de juveniles. Se me presentó la oportunidad en septiembre del año pasado no la fui a buscar, tome una decisión de la que me hago cargo y no me arrepiento porque hice lo que sentía", remarcó el juvenil Pincha.





Ahora, sin lugar en el plantel de Primera División, el delantero firmará su primer contrato con Estudiantes y será cedido a préstamo por un año a Unión, en procura de tener el protagonismo que tanto desea.









GonzaloIreba.jpg











Una historia con vaivenes

La historia de Ireba en Estudiantes, es larga, ya que el Tecla —tal como lo apodan— se encuentra en el club desde Infantiles, y desde aquella época era la carta goleadora de la categoría 97.





Ya con edad de Novena, peleó el campeonato hasta la última jornada, y gracias a sus buenas actuaciones, y por sobre todas las cosas sus goles, el Manchester City posó sus ojos en él. Su rendimiento no cesó, hasta que llegó el 2015, donde empezó a perder terreno y partió a España, hasta que éste año, volvió a su divisional, la Cuarta y hasta disputó encuentros en Reserva.