Parque Federal: agredieron a golpes a un hombre que terminó internado en el hospital Cullen

La víctima fue identificada como C. P. de 63 años, no recordó nada del suceso. Fue hallado tirado en la calle por los vecinos del barrio que viven en inmediaciones de Pedro Vittori y Agustín Delgado. Fue llevado al Cullen, recibió curaciones y quedó internado. Los médicos constataron politraumatismos en su cuerpo.Ayer, cuando faltaban algunos minutos para la medianoche, un abuelo ingresó golpeado al hospital Cullen de Santa Fe , al que los médicos constataron traumatismo de cráneo y otros de las mismas características en distintas partes del cuerpo. Las lesiones no fueron consideradas de gravedad por los profesionales que lo curaron y lo dejaron internado en observación.Además, la víctima fue entrevistada por los médicos y los policías del Destacamento 11 y aseguró no recordar nada de lo sucedido, como también ignorar quiénes fueron las personas que lo socorrieron y otras circunstancias. Allí, le explicaron que fue hallado por denuncias de los vecinos a la central 911 policial, que viven en inmediaciones de Pedro Vittori y Agustín Delgado.La cuestión legalLa novedad sobre la ocurrencia del suceso en inmediaciones de Agustín Delgado y Pedro Vittori, en el parque Federal de Santa Fe, y que tuvo víctima al hombre de 63 años, y que se trató de una agresión de personas indeterminadas y en un contexto aún desconocido, fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe y al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, abocados a la investigación y esclarecimiento.