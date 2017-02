Pasan a disponibilidad a las agentes que se filmaron con una "plantita"

"Con la Fio metimos procedimiento. Pasó un tajuija corriendo, y le dijimos, pará papi ¿por qué vas tan apurado? Lo requisamos, y miren lo que tenía... ehhhhhhhhhh. ¿Quién quiere fumar?", es parte del relato de dos agentes de la Policía Comunitaria, en un video que ellas mismas filmaron y difundieron vía WhatsApp a sus compañeros, luego de haber secuestrado a un joven una planta de marihuana.

La filmación fue superando el círculo íntimo de las agentes (Ivana Bogado y Fiorela Olobardi), y el lunes por la tarde llegó por la misma vía a los teléfonos de quienes dirigen la fuerza de seguridad. Acto seguido, se comunicó la situación al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien ordenó una investigación que terminó con el apartamiento de las dos policías.

Consultado respecto del hecho, en contacto con UNO, Daniel Medús, director provincial de Policías de Intervención Comunitaria fue categórico al señalar que "no se tolerarán ese tipo de conductas" dentro de la fuerza, e indicó que se tomará "una medida ejemplificadora" con las agentes ahora sumariadas.

"El ministro me pidió que rápidamente nos pongamos al tanto de la situación, y le pedí a la directora general que se entreviste con las oficiales que trabajaban en la ciudad de Pérez, y la otra en Rosario, en el barrio de Abasto", contó Medús y añadió que luego de haber sido interrogadas las suboficiales se percataron de la gravedad de la situación, y de que se iban a tomar medidas al respecto.

"Tenemos que ser bien claros y contundentes en las medidas que tomemos. Deben ser ejemplificadoras para todos aquellos que realicen o piensen realizar situaciones similares", afirmó el funcionario.

El acta de la entrevista de los directivos con Bogado y Olobardi, el material fotográfico existente, y el video que circuló se puso a disposición del Departamento Judicial (D-5), para que tome las medidas correspondientes. Por otro lado se solicitó al jefe de Policía de Santa Fe, el pase a disponibilidad de las dos agentes.

Esto implica que han dejado de cumplir funciones ordinarias, y por ende, se les retiró el arma y el chaleco, hasta tanto avancen las actuaciones administrativas correspondientes.

"El Departamento Judicial va a ampliar toda esta evidencia y podrían quedar apartadas de sus cargos. No hay que olvidarse que estas suboficiales comenzaron a cumplir funciones recién en 2015, y estas son faltas muy graves en lo que respecta a su carrera profesional", manifestó Medús. "Dieron sus razones del video, y dijeron que no midieron las consecuencias, ni el cumplimiento de los deberes de funcionario público que tienen que tener las 24 horas del día", agregó.

Cómo circuló el video

El hecho habría ocurrido, según lo que relataron las dos agentes, los últimos días del mes de enero, aunque desde el Ministerio de Seguridad se sospecha que habría sido en los primeros días de febrero. Actualmente se está intentando determinar fehacientemente cuándo ocurrió el secuestro de la planta registrado en el video.

Luego de filmar la situación, las suboficiales compartieron la grabación con un compañero que continuó difundiendo el registro con otros contactos, y la cadena se cortó cuando el video llegó a la cúpula ministerial en seguridad.

"Lo que a nosotros nos alertó rápidamente es que esa situación «graciosa», muestra muchísimas falencias, faltas y omisiones de los deberes de funcionario público. Si hubo un procedimiento como ellas dicen, no se labró el acta correspondiente y no se dio aviso a las áreas oportunas. Ellas están en las imágenes en portación de esas plantas, y la verdad que es una situación muy lamentable", enfatizó Medús.

Desde la Dirección de Policías de Intervención Comunitaria, se resaltó que la falta cometida por Bogado y Olobardi, no responde a una falencia en su formación como policías. En ese sentido se hizo hincapié en que se realiza una capacitación constante de los oficiales bajo estrictos parámetros. "Eso es porque sabemos de las complejidades a las que diariamente se ven expuestos los funcionarios policiales. Cuando hablamos de tomar una medida ejemplificadora es porque consideramos que estamos diariamente trabajando con la Policía Comunitaria, brindando herramientas de formación tecnológica, de capacitación, y de reentrenamiento táctico, y de equipamiento como para que estas cosas no sucedan", remarcaron.

"En esto hay que ser rotundos, el año pasado hicimos un programa muy pretencioso en términos de capacitación por región, durante 15 días de manera intensiva. Es por eso que no nos podemos permitir esta situación", concluyeron.

Pullaro: "No vamos a permitir estos hechos"





En diálogo con LT10, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro se refirió al video filmado por las dos agentes de la Policía Comunitaria y fue tajante al afirmar que el Ministerio de Seguridad será implacable y no se permitirá ese tipo de comportamientos dentro de la fuerza.





"Son cosas en las que uno siente que retrocede tres pasos, cuando pudo avanzar cuatro. Las políticas de seguridad son muy difíciles, y nuestros hombres y mujeres de la policía hacen inmensos y permanentes esfuerzos para prestigiar y mejorar la institución, para que la percepción ciudadana pueda ser cada día mejor", expresó.





En esa línea confirmó el pase a disponibilidad de las suboficiales que se trasladaban con una planta de marihuana que supuestamente habrían secuestrado en un procedimiento de calle.





"Tengo entendido que las jóvenes cuentan otra versión, pero más allá de que pueda ser real, no lo podemos permitir de miembros de la policía. El descargo dice una cosa diferente, que estaban haciendo un chiste para una grabación. Pero todo es grave, no son cosas diferentes. Son miembros de la policía de Santa Fe, y nosotros queremos tener otra policía y a estos hechos no los vamos a permitir bajo ningún concepto", afirmó.