Cantard votó y aseguró que esperará con ansiedad los resultados

El precandidato a diputado nacional en Santa Fe por Cambiemos, Albor Cantard , votó junto a su hijo en el Colegio Nacional, esta mañana cerca de las 11, con "buena expectativa" y "con los nervios del caso", afirmó en declaraciones radiales a LT10.

"La expectativa es muy buena, con mucho entusiasmo y ganas, como hemos puesto en todo este mes de campaña recorriendo la provincia", dijo Cantard, y agregó que espera que "los santafesinos concurran a las urnas" durante la jornada.





"Siempre hemos pensado en que conformamos un equipo, que no hay ni se buscan grandes liderazgos y creo que se ha manifestado de parte nuestra en toda la campaña porque no solo yo sino toda la lista ha recorrido toda la provincia", agregó el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, quien encabeza la lista que está secundada por Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro.





"Eso nos hace ver la cosa con mucho entusiasmo y expectativas, y por supuesto con los nervios del caso", manifestó el precandidato, que no compite en internas con otro sector de Cambiemos pero que, sin embargo, enfrenta su primera elección después de su paso por la UNL y por la secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.





Cantard opinó que "las Paso son muy importantes porque dejan un panorama muy claro respecto de cómo pintan las cosas en octubre" y también dejó su visión sobre el escenario en provincia de Buenos Aires.





"Las propias candidaturas, y el hecho de que la propia ex presidenta Cristina Kirchner sea candidata, hacen que en Buenos Aires las elecciones marquen un antes y un después", dijo Cantard y fue enfático al decir que la elección estará entre "los que quieren el pasado y los que no".





Cantard esperará el resultado de las elecciones en el búnker de Cambiemos, previo asado en la casa de su madre, con su familia.