Elecciones: Santa Fe, con 57 listas, será la provincia con mayor oferta electoral del país

La provincia de Santa Fe es el distrito con mayor oferta electoral del país, donde los electores se encontrarán con un total de 57 boletas en el cuarto oscuro que inscribieron ocho frentes y nueve partidos: de las tres fuerzas políticas mayoritarias en la provincia, Cambiemos es la única que presentó una sola lista interna, mientras que el Frente Progresista tendrá dos opciones y en el Frente Justicialista competirán tres nóminas.









Entre otras fuerzas santafesinas, la ignota coalición Espacio Grande –integrada por el Partido Conservador Popular; Unión por la Libertad y Compromiso Federal– presenta doce listas en las Paso del domingo 13. Mientras que Unite presentará nueve nóminas.









En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país con casi 13 millones de ciudadanos habilitados para votar, sólo habrá internas en el Partido Federal con cuatro listas, el Partido del Campo con tres, y la Alianza Frente Patriota, que lleva a Alejandro Biondini como candidato, con seis nóminas.





No habrá internas en las fuerzas más importantes del territorio bonaerense, donde la disputa se centrará entre los precandidatos a senadores que llevan Cambiemos con el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich; Unidad Ciudadana con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; 1País con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y Cumplir con el ex ministro Florencio Randazzo, entre otras.





En la ciudad de Buenos Aires, dirimirán postulantes Unidad Porteña con tres listas, el Partido Federal con dos, el Partido El Movimiento con cinco nóminas y Convocatoria Abierta por Buenos Aires con dos listas, mientras que -sin internas- la disputa central se dará entre Cambiemos -que en la ciudad lleva el nombre de Vamos Juntos- con Elisa Carrió; 1País con Matías Tombolini y Evolución Ciudadana con Martín Lousteau, entre otras fuerzas.