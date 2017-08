Fuerte apoyo del senador Perotti a la candidatura de Castelló

Por otro lado, tuvo palabras elogiosas y de agradecimiento para con el candidato a concejal: "Marcos quiere ayudar y creo que eso es lo central que uno ve. Uno siente una sensación clara de gratitud hacia él. Y es de corazones nobles ser agradecidos. Él nos ayudó en un momento muy importante para la campaña y con toda su fuerza de haber ganado muy bien las Paso en su momento. Creo que está en condiciones de darle a los santafesinos una voz importante en el concejo por eso es muy valioso y es muy saludable".





En referencia a la política económica actual Perotti expresó: "El momento es duro de verdad. El bolsillo está flaco, no alcanza, esto no hay nadie que lo discuta. Tener voces y tener sensibilidad es clave. Sin trabajo y sin consumo la argentina no arranca y en esto el peronismo tiene que tener una voz muy firme para poder expresarlo"