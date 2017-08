"Hoy hay que cuidar el voto uno por uno", pidió Cristina, que no vota y se queda en Buenos Aires

La expresidenta y precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner , envió hoy a la mañana un mensaje de audio por WhatsApp en el que le habla a los fiscales de su espacio político, les pide que estén atentos y cuiden el voto, y que hagan su trabajo "con mucha dedicación y responsabilidad democrática".





"Buen día, este es un mensaje para todas y todos los fiscales de Unidad Ciudadana. Finalmente, llegó el día de la elección. Y quiero que sepan lo que siento, y lo que pienso", arrancó el audio que rápidamente empezó a circular en los celulares de los fiscales poco antes de las 8.





Embed

"Siento que la tarea de todos ustedes en el día de hoy es fundamental, no sólo para nuestro espacio político, sino que es vital también para la democracia argentina . Por eso, primero quiero agradecerles por estar presentes en cada mesa, en cada escuela. Por poner el cuerpo y la cabeza. Por el compromiso ciudadano asumido", expresó.





Además de agradecer el trabajo de los fiscales, la precandidata que no vota porque no viajará a la provincia de Santa Cruz, les pidió en el audio de poco más de un minuto de duración que cumplan su tarea con dedicación: "Quiero pedirles muy especialmente que cuiden cada uno de los votos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Quiero pedirles que el recuento de votos y la confección de planillas lo hagan con mucha dedicación y responsabilidad democrática".





Y terminó: "Hay que estar muy atentos. Hoy, hay que cuidar el voto, uno por uno. Y asegurarse de que todas las planillas estén con los datos correctos e iguales. Tanto la que va dentro de la urna como la que se quedan ustedes, como una suerte de comprobante. Un beso muy grande para todos y para todas. Y otra vez, muchas pero muchas gracias".





No vota. La expresidenta decidió no viajar a Santa Cruz a votar hoy en las primarias de las elecciones legislativas y permaneció en Buenos Aires. La exmandataria tiene su residencia establecida en la ciudad de Río Gallegos, pero decidió permanecer en Buenos Aires para aguardar los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) al temer no poder tomar a tiempo el único vuelo disponible desde Santa Cruz para regresar, confirmó su compañero de lista en el frente Unidad Ciudadana Jorge Taiana.





Fernández de Kirchner está habilitada legalmente a no hacerlo por encontrarse a más de 500 kilómetros de su centro de votación. "Hay un solo vuelo de Aerolíneas. No le daba el tiempo para ir y volver", explicó el ex canciller y precandidato a senador. "Habría que preguntarle a Aerolíneas (Argentinas, la compañía aérea de bandera estatal) por qué redujo la cantidad de vuelos", agregó Taiana.