Jatón: "Esto es una realidad, los calefones solares ya están arriba de los techos"

El senador Emilio Jatón participó este lunes del acto por la instalación de 18 calefones solares en casas construidas por el Movimiento Los Sin Techo en barrio Las Lomitas de Santa Fe . Los dispositivos fueron financiados por la Secretaría de Energía de la provincia a partir de un convenio que se firmó con la ONG a instancias del precandidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social.





Las 18 familias beneficiadas se acercaron al evento y compartieron el entusiasmo que les genera poder acceder a un servicio básico como el agua caliente a partir de dispositivos que no generan gastos de consumo. También estuvieron el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías ; la secretaría de Energía de Santa Fe, Verónica Geese; y el coordinador del Movimiento Los Sin Techo, José Luis Ambrosino.





"Forma parte de la dignidad de las personas bañarse, asearse, tener salud. Y era posible lograrlo, trabajando junto con la Secretaría de Energía y con Los Sin Techo. Esto es una realidad, los calefones ya están arriba de los techos", sostuvo Jatón.





El precandidato a concejal detalló que el de hoy es el primer paso de un convenio amplio que contempla la instalación de 50 calefones solares. Por su parte, Geese agregó que parte de los dispositivos se colocarán en los jardines de infantes que tienen Los Sin Techo.





Por su parte, Ambrosino destacó: "Esto es un logro compartido. Para que sea posible se necesita la gente y el Movimiento pero también la decisión y sensibilidad social del Estado. Siempre hay un pero cuando se plantea la entrega de algo a sectores pobres, dicen que los van a romper o a vender. Pero hoy esta gente tiene calles, agua y luz. La dignidad aumenta".









Trabajo sostenido

El convenio para la instalación de los calefones solares en viviendas de Los Sin Techo surgió a partir del trabajo conjunto entre Jatón y Geese. "Nos pusimos a pensar por qué la gente de los barrios no podía tener agua caliente a partir de energía renovables. Vinimos, se lo planteamos a Luis (Ambrosino) y no nos creyó. Pero hoy Luis ya no duda que nosotros queremos que dejen de ser los olvidados", sostuvo el precandidato a concejal.





Y agregó: "Tenemos que empezar a confiar entre nosotros. Yo sé que les han mentido, les han robado la dignidad. Pero éste es el inicio".