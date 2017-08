Jatón: "Queremos debatir un modelo de ciudad distinto, diferente"

En las elecciones primarias del domingo la lista del Frente Progresista Cívico y Social, encabezada por Emilio Jatón, según el escrutinio provisorio, obtuvo 47.199 sufragios, convirtiéndose en la más votada de la ciudad, seguida por la lista del oficialismo municipal, con Carlos Pereira que fue el segundo candidato con más apoyo con 40.107 votos. En tercer lugar quedó Marcos Castelló con 22.182 escaños.





Son múltiples los análisis que se pueden realizar con estos números, ya que en la sumatoria por frentes, tanto el Frente Justicialista, como Cambiemos, aunque por exigua distancia, quedaron por delante del Frente Progresista. Sin embargo, previo al comienzo de una conferencia de prensa en la que Jatón analizó los comicios, el candidato hizo su lectura de los resultados, agradeció el apoyo de los santafesinos y remarcó fundamentalmente que el espacio que encabeza fue el más respaldado en las urnas, y que lo obtenido el domingo es solamente el piso de cara a las generales de octubre.





En ese sentido, hizo hincapié en que la ley de lemas no rige más en la provincia, y que la sumatoria de votos de los distintos frentes no se puede leer en forma lineal, ya que la gente el domingo eligió candidatos, y no espacios políticos.





"Este es nuestro piso, y no conocemos nuestro techo en esta ciudad", afirmó y habló de reforzar el diálogo con los vecinos para llegar con la propuesta a una mayor cantidad de ciudadanos. En esa dirección, pidió al oficialismo que no ponga a la lista que encabeza en un lugar de oposición, porque el objetivo es encarar una campaña propositiva.





"Nosotros somos santafesinos, queremos que al intendente le vaya muy, pero muy bien, y vamos a ser gestores para que la relación provincia-municipio sea la mejor posible. Vamos a trabajar por eso, porque queremos una ciudad moderna, equilibrada y conectada", anunció.





Consultado por UNO Santa Fe sobre la performance de Cambiemos en la ciudad, Jatón manifestó que los resultados fueron "los previsibles", y resaltó nuevamente que su lista cumplió el objetivo que se había trazado previo a las Paso.





"Nosotros también cumplimos con nuestro objetivo, fuimos los candidatos más votados y sabíamos que íbamos a hacer una buena elección", subrayó y agregó respecto del desempeño de Pereira: "Yo creo que es natural que eso suceda, ellos están en gestión, están haciendo obras, y por eso nosotros queremos debatir con ellos un modelo de ciudad distinto, diferente. Queremos debatir, y por eso estamos en el lugar justo. La verdad es que no me puse a pensar por qué sacan votos los otros, nosotros tenemos que trabajar con nuestro entorno, con nuestra visión, y con nuestro mensaje. Queremos llegar a todos y vamos a llegar a todos antes de octubre".





Jatón pidió además que "de una vez por todas se terminen estas campañas sucias y agresivas", y sostuvo que esa forma de proselitismo "no forma parte de su nivel de actividad".





"Nosotros nunca utilizaríamos esa campaña, así que a aquellos que la hicieron les pedimos que reflexionen, porque la política que la gente quiere no es esa. Esa es la política que nadie quiere y es la política que tampoco queremos", expresó.





El candidato a concejal señaló además que a partir de ahora los integrantes de su lista trabajarán para ser "gestores de soluciones" y pidió aprovechar la sintonía que existe con el gobierno provincial en beneficio de los santafesinos.





"Hay una inversión enorme en esta ciudad, y nosotros vamos a ser los gestores para que se entienda desde la ciudad que no hay que perder esa sintonía. Vamos a trabajar en el medio para que eso continúe, más allá de los votos. Nosotros queremos lo mejor para la ciudad", indicó.





Equipo con profesionales





El aspirante al Concejo Municipal anunció también que en los próximos días, su lista, junto a un equipo de más de 100 profesionales, hará públicas algunas de las propuestas y miradas que se están delineando sobre los grandes temas de la ciudad. En esa línea, mencionó al transporte y la recolección de residuos, como dos de los tópicos en los que se pondrá el acento.





"Vamos a profundizar el mensaje de las primarias porque los equipos están trabajando y en unos días vamos a presentar los equipos y ellos van a hablar de propuestas diferentes", adelantó.





Por último, en referencia a los equipos que mencionó, Jatón fue consultado sobre si el fin último de su llegada al Concejo será trabajar para gobernar la ciudad, y al respecto expresó que se trata de llegar al legislativo local con una espalda más amplia, y que no se debe desestimar la figura del concejal.





"Esos equipos son para esta lista de concejales que pretende estar íntegra en el próximo Concejo a partir del 10 de diciembre, y esos equipos son para que hoy debatamos la ciudad", finalizó.