"Los radicales seguimos con el Frente Progresista Cívico y Social, acá presentes"

A pocos días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorios (PASO), un sector del radicalismo santafesino ratificó su pertenencia al Frente Progresista y cuestionó que se intente "engañar y confundir al afiliado usando nuestras Instituciones partidarias firmando como UCR Departamento La Capital con posiciones sectoriales, al manifestar su apoyo incondicional y obsecuente al proyecto nacional de Cambiemos, que pone de rodillas a la Unión Cívica Radical, es necesario manifestar y ratificar nuestra posición política y nuestras convicciones".





La nota lleva la firma de Jorge Henn, diputado provincial y exvicegobernador; Leonardo Simoniello, concejal y vicepresidente UCR Comité Provincial; Leandro González, concejal (que en estas elecciones quiere renovar banca) y convencional provincial; Sergio Basile, concejal, entre otros.





El texto, que se titula "El Radicalismo es progresista, o acaso ¿a quién apoyarían Alem, Irigoyen, Illia, o Alfonsín?", textualmente dice lo siguiente, acompañado de algunas imágenes:





Militantes y afiliados de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Santa Fe, seguimos sosteniendo el rol que ha comprometido nuestro partido a lo largo de su historia y sus dirigentes más importantes.





Cuando vemos como, algunos sectores pretenden engañar y confundir al afiliado usando nuestras Instituciones partidarias firmando como "UCR Departamento La Capital", con posiciones sectoriales, al manifestar su apoyo incondicional y obsecuente al proyecto nacional de Cambiemos, que pone de rodillas a la Unión Cívica Radical, es necesario manifestar y ratificar nuestra posición política y nuestras convicciones.





carta ucer cambiemos.jpeg Carta cuestionada. En la nota, los radicales del Frente Progresista cuestionan esta carta que recibieron militantes santafesinos.







Estamos en discordancia con estas prácticas que mucho mal hacen a nuestro partido; las que en vez de generar los debates internos necesarios, buscan confundir a los afiliados radicales de la ciudad de Santa Fe, con una legitimidad que no existe, intentando explicar lo inexplicable.





Embed En Santa Fe nos dimos un gran abrazo con Miguel del Sel, que sigue apoyando al cambio en la provincia y en todo el país. pic.twitter.com/G7SJg4ZEyw — Niky Cantard (@NikyCantard) 3 de agosto de 2017







Respetamos la convención que decidió a nivel nacional conformar la Alianza Cambiemos, pero también debemos decir que nuestra Convención Provincial se expidió a favor de continuar en el Frente Progresista Cívico y Social en todo el territorio provincial.





Nadie puede desconocer que en la Provincia de Santa Fe hay una realidad diferente, donde el radicalismo integra un Frente con otros actores desde 1995, lo que permitió ganar en el 2007 tanto el gobierno de la provincia como el de la ciudad. Paradójicamente, quienes hoy cuestionan, llegaron a ocupar y ocupan puestos de poder de la mano del Frente Progresista, al que hoy critican y pretenden enjuiciar.





Santa Fe sigue dando muestras claras que está por encima de la grieta que muchos quieren profundizar, para ocultar situaciones que no corresponden a los ideales que nos legaron ALEM, IRIGOYEN, ILLIA y ALFONSÍN.





Que no nos quieran poner en el lugar de oposición, pero tampoco que nos quieran llevar con prepotencia a un lugar en donde definitivamente no somos lo mismo.





Seguimos pensando que es posible gobernar con sensibilidad, generando mayores oportunidades de desarrollo para todos.





Decir verdades a medias, es mentir. No queremos cambiar para abrazar el pasado con una matriz similar a los 90. Gobernamos con el FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL, una construcción basada en coherencia política, en ideas y puntos en común para cambiar la realidad de nuestros conciudadanos. Con gestión, desde la construcción y no desde el agravio al que piensa distinto, porque así no se cambia nada.





El radicalismo es protagonista en Santa Fe, con poder decisión, con vice gobernadores, ministros, legisladores, intendentes, concejales, presidentes de comunas que continúan en el Frente Progresista. Son actores y decisores en las políticas públicas del gobierno de la provincia. No es incertidumbre de futuro, es certeza del presente.





Somos el respeto y las políticas públicas por los que menos tienen, somos el radicalismo de raíz popular que continúa trabajando junto a los vecinos, sin atajos, con gestión e inversiones que sostenemos por más de 5.000 mil millones con el Acuerdo Capital y con el Plan Abre. Devolviendo a la gente la confianza de su adhesión es que no queremos que haya confusiones.





Los radicales seguimos con el FRENTE PROGRESISTA CÍVICO y SOCIAL, Acá Presentes.





Para continuar este camino, Luis Contiagiani Diputado Nacional para defender nuestra provincia, Leandro González y Laura Spina acompañando la lista de Emilio Jatón para fortalecer la mirada inclusiva de la ciudad en el Concejo Municipal".





Además de los citados, al pie de la nota se consignan los siguientes firmantes: Carlos Iparraguirre, Subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Provincia; Laura Spina, Convencional Nacional Unión Cívica Radical; Ramón Martínez, Vicepresidente Mesa de Conducción del Comité UCR del Dpto. La Capital; Matías Schmüth, Integrante Mesa de Conducción del Comité UCR del Dpto. La Capital; Sebastián Cáceres, Integrante Mesa de Conducción del Comité UCR del Dpto. La Capital; María Sol Martina, Integrante Mesa de Conducción del Comité UCR del Dpto. La Capital; Elvio Cotterli, Integrante Mesa de Conducción del Comité UCR del Dpto. La Capital; Lucas Simoniello; Subsecretario de Gestión de Suelo de la Secretaría de Estado del Hábitat - Presidente Seccional 5ta y Marcelo Ponce.