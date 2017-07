Macri apoyó a sus candidatos en Santa Fe pero sin confrontar con la provincia

A menos de dos semanas de las Paso el presidente Mauricio Macri llegó a Santa Fe para apoyar la lista de sus candidatos a diputados, pero sin confrontar con el oficialismo provincial. En su visita a la capital de la provincia, y antes de cerrar el acto en el estadio cubierto del club Unión, el mandatario recorrió el jardín de infantes municipal de Alto Verde, visitó a un grupo de emprendedores y tuvo una breve reunión con el gobernador Miguel Lifschitz





En su paso por Santa Fe, el presidente Mauricio Macri tuvo un discurso donde sus ejes fueron la pelea con el pasado reciente –no confrontó con el oficialismo provincial–, enumerar las obras que se están haciendo en la provincia y poner en el horizonte la promesa de un futuro mejor, con menos pobreza e inflación, aunque no dijo cómo lo hará.





El presidente comenzó trazando un paralelismo entre lo que fue el kirchnerismo y la situación que vive Venezuela para asegurar que recibió "un país al borde del abismo". También aseguró que su gobierno enfrentó a las mafias y que va a "echar a patadas a los narcotraficantes" del país. "No voy a aceptar excusas de nadie", aseguró y puso como ejemplo la caída del intendente de la localidad correntina de Itatí, quien está detenido en una causa por tráfico de drogas.





Además afirmó que su principal objetivo es reducir la pobreza, que la economía está creciendo y que hay "récord de empleo en la construcción". Para seguir en ese camino, Macri mencionó que un obstáculo obstáculo es "la mafia de los juicios laborales" y que también se "deben bajar los impuestos porque están matando a la producción".





Según los cálculos de los organizadores en el estadio hubo unas 4.000 personas, entre los que hubo dirigentes de Cambiemos de diferentes puntos de la provincia. Los que estuvieron en la primera fila del escenario circular donde habló Macri fueron los precandidatos a diputados por la lista que encabeza Albor Cantard y la lista de precandidatos a concejales que lidera Carlos Pereira. También estuvieron los diputados nacionales por Cambiemos y legisladores provinciales. Antes del discurso de Macri hablaron Pereira, Lucila Lhemann, Luciano Laspina, Cantard y el intendente de Santa Fe, José Corral.





Macri y Lifschitz, a solas

En ese sentido, el Presidente aseguró que mantuvo un encuentro con Lifschitz donde el gobernador le dijo que bajará la alícuota de Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios. En esa reunión que tuvieron a solas en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe –a metros del club Unión y minutos antes del acto– Macri también le reclamó al gobernador la adhesión a la Ley Pyme y le adelantó algunas iniciativas que impulsará para cambiar la legislación laboral.





Por su parte, Lifschitz, pudo poner sobre la mesa el reclamo por la deuda y la necesidad de que Nación construya el puente a Santo Tomé. "Hablamos del tema de la deuda, yo le insistí al presidente en la necesidad de encontrar una salida negociada. Una respuesta, creo que hay, si bien no me aseguró absolutamente nada, me dio la sensación que había una mirada positiva y una predisposición a encontrar una salida y una solución", dijo.





"Hablamos del puente Santa Fe-Santo Tomé, un tema que ya lo hemos conversado con anterioridad pero yo le insistí en la importancia que tiene esa obra para todos los santafesinos, es una obra que fue comprometida por los gobiernos nacionales anteriores y le insistí en incorporarlo dentro del paquete de obras que se está licitando y quedo en evaluarlo junto con el ministro de Transporte pero me manifestó predisposición en ese sentido, tenía presente el proyecto", aseguró y marcó distancia de los proyectos nacionales sobre la legislación laboral al decir que aún no tiene tomada una posición al respecto.





"A nadie se le escapa que estamos en tiempos electorales y que estamos compitiendo electoralmente en la provincia de Santa Fe; que también tenemos diferencias y miradas distintas sobre muchos temas, sobre todo de la economía y de las cuestiones sociales y que públicamente hemos planteado pero en ese marco creo que fue una buena reunión y creo que es el camino que por lo menos nosotros queremos seguir, es poder plantear diferencias, poder plantear coincidencias, poder plantear posiciones y ser respetados como santafesinos y al mismo tiempo que esto no sea un obstáculo para los proyectos que tenemos en común", concluyó Lifschitz luego del encuentro con el Presidente.





Durante el acto Macri eligió no confrontar con el socialismo. Dejó en claro que su batalla es otra, es nacional y contra el kirchnerismo. Por su puesto que Macri quiere ganar en Santa Fe pero, por ahora, esa pelea es una prueba que tendrán que dar sus candidatos.