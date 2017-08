Proyecto Santafesino quiere cuidar "el bolsillo de los ciudadanos y terminar con la puerta giratoria"

Diego Giuliano y Laura Venesia, primer y segunda precandidata a diputados nacionales por 1Proyecto Santafesino, la lista que se referencia a nivel nacional con Sergio Massa, visitaron la redacción de UNO Santa Fe. En el último tramo de la campaña de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) los precandidatos aseguraron que están dando a conocer los proyectos centrales de 1País, "que es nuestro proyecto nacional y que tiene su fuerza en Santa Fe a partir de una estructura que se desarrolló en toda la provincia".

"Nuestra propuesta –aseguró Giuliano– tiene que ver con dos cosas: cuidar el bolsillo, para lo que queremos bajar los precios, bajar las tarifas y el plan de la ley de góndolas; el otro tema es cuidar la vida, donde hablamos de la seguridad pública. La seguridad es pública o no hay seguridad, requiere de la intervención del Estado. Ahí planteamos el tema de la pata judicial porque queremos parar con la puerta giratoria de los delincuentes. Eso es parar la velocidad con la que los delincuentes salen de la cárcel sin causa o con un relajamiento en los controles. El resultado es que 100.000 personas en la Argentina estén prófugas. Por eso trabajamos en una cantidad de reglas que tiene que cumplir un juez para liberar a un delincuente, entre otras una entrevista con las víctimas o sus familiares.

—Hoy se conoció que hay familias que recibieron la boleta de gas con un 700% de aumento, ¿qué postura tienen ante las subas de las tarifas?

—Laura Venesia: Eso se ve en todo el territorio provincial tanto con la luz como con el gas. Nosotros estamos proponiendo no solo la quita del IVA en los productos de la canasta básica de alimentos, sino también en las tarifas de los servicios básicos, sobre todo en luz y gas. Así vamos a poder ir rebajando algunos impuestos. Pero, además, en Santa Fe tenemos la particularidad de que la Empresa Provincial de la Energía aplica el tarifazo nacional y a fin de año nos agrega un 26,5% de aumento propio, con lo cual se nos hace aún más cara.

Al ser consultada sobre de qué manera se puede tener previsibilidad en la evolución de las tarifas de los servicios en la Argentina, Venesia dijo: "Primero hay que poner un parate a todos los aumentos de tarifas y después vamos a tener que rever las distintas situaciones sociales para que haya realmente un precio diferencial. No puede ser que los sectores más postergados sigan pagando más, porque incluso con la garrafa social a veces no se llega a quienes más lo necesitan".

La precandidata de 1Proyecto Santafesino también anotó otros temas en la agenda: "Nosotros vamos a trabajar en todo lo relativo a producción, empleo y salario. Esos son temas centrales que no solo tienen que estar en la agenda de campaña sino en la agenda política. Creo que intentar que el Congreso debata para sacarle el impuesto a las ganancias a los asalariados y a los jubilados termina incentivando la producción porque hay más plata circulando. El pequeño y mediano empresario está viendo qué va a pasar con su empresa como, por ejemplo, los fabricantes de zapatos que ven que hoy se importaron 16 millones de zapatos y se preguntan cómo van a hacer para colocar su producción, cómo van a hacer para no reducir la carga horaria de sus empleados, cómo van a hacer para no terminar despidiendo gente. Hay que tomar medidas seriamente para defender la producción".

Ante la pregunta de si la reforma laboral y la jubilatoria son temas que se van a discutir después del 22 de octubre, Venesia respondió: "Creo que hay un laboratorio donde van tirando y probando. Por ejemplo, en la edad jubilatoria que quieren subirla para que los hombres se jubilen a los 67 y las mujeres a los 65 años. Están midiendo a prueba y error cómo cae eso en la población. En definitiva van a terminar haciendo algún tipo de reforma laboral y previsional, pero nosotros no sabemos lo que realmente quieren hacer.

Por su parte, Giuliano acotó: "Creo que es parte de la metodología de este gobierno de tirar una temática y si pasa, pasa. Eso sería un retroceso. La suba en la edad jubilatoria y la flexibilización laboral son un retroceso muy fuerte en un país que tuvo muchas dificultades pero que reconoció derechos sociales de una manera muy potente, sobre todo con el peronismo. Hoy puede haber un análisis de esos temas pero para adelante, ampliando derechos y no retrocediendo y flexibilizando. Hoy se pone en debate la existencia de los sindicatos, ya no la democratización y la optimización de la representación de los trabajadores, sino que se pone en juego la existencia de los sindicatos. Eso es traer la ortodoxia liberal otra vez. Hoy están enlatando parte de la reforma laboral chilena y de la brasileña. Estamos copiando lo peor de cada país. Alguna vez los argentinos fuimos criticados por querer copiar lo mejor de otros países. Nosotros proponemos tener un modelo propio, pero esto que quiere hacer el gobierno nacional es lo último, es el final del proceso".

Por último Venesia resaltó que "esta opción electoral tiene proyectos concretos" y que muchos ya "se llevan adelante con una agenda legislativa que tiene Sergio Massa y que influyó mucho en el Congreso. Nosotros les proponemos a los santafesinos seguir trabajando en el mismo sentido".

En tanto, Giuliano expresó: "Todas las elecciones son valiosas, pero cada una tiene su particularidad. Esta elección es en la que se va a ratificar o rectificar el rumbo del gobierno de Macri. O frenamos los errores o los aceleramos, y lo que nosotros proponemos es un freno a la parte de los errores del gobierno sin que eso signifique una vuelta al kirchnerismo. En esto somos bastante originales, porque si bien todos dicen algo parecido nosotros nos distinguimos del socialismo porque ellos no lo pueden hacer porque tienen dos diputados nacionales y no tienen la influencia en el Congreso para hacerlo. Mientras que el kirchnerismo, que dice algo parecido, nos parece que es todo alrevés porque no quieren frenar a Macri sino acelerar a Cristina. Ellos se necesitan recíprocamente".