Sacaron del padrón a María Esther, otra santafesina centenaria que no podrá votar

"He votado en todas las elecciones de mi vida, nunca falté a ninguna. Y justo me vengo a perder las últimas", reflexionó María Esther Vidal.





Es el segundo caso, luego que se diera a conocer el de Berta Ritvo, la mujer de 103 años del barrio Sur que denunció a través de UNO Santa Fe que no podrá participar este domingo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ya que no se encuentra en el listado de electores.





María Esther de 99, aseguró a este medio: "Votar es algo grande que siento y no poder hacerlo me da una pena terrible". Sobre los recientes casos de personas mayores que dejaron de figurar en el padrón denunció: "Es un derecho que me roban, yo estaba muy ilusionada".





"Me molesta mucho eso, porque me parece que también mando yo", acotó a UNO Santa Fe.





Asimismo, opinó que los electores deben concurrir a las mesas electorales "para el bien del país, y para el de uno también". "Yo la quiero mucho a la Argentina. Hay que ir. He visto tantas cosas, imaginate todos los gobiernos que vi", explicó.





Nacida en 1917, María Esther se consideró peronista toda su vida hasta el 2003, cuando se "convirtió al radicalismo". De oficio tejedora, la mujer expresó: "Lo que quiero es votar en las generales. Yo no le dije a nadie que me borre del padrón. Borran a la gente grande como si no tuviéramos derechos".