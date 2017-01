"Pediremos a la Nación una asistencia a largo plazo para productores afectados por el agua"

El gobernador Miguel Lifschitz se refirió a la crisis hídrica que aún afecta a un sector importante de la provincia, y ratificó el rumbo de las políticas estatales tomadas en ese tema. Además, confirmó que esta tarde viajará a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , "para trasladarle el pedido de asistencia del gobierno nacional a las familias y a los productores más afectados por el agua".





ainundaciones3.jpg Una estación de servicios en el paraje La Carolina quedó anegada por el agua Foto: La Capital / Leonardo Vincenti



"Llevamos un año de gestión. Hemos puesto en marcha una cantidad importante de obras contra inundaciones y de desagües en toda la provincia. Más de 60 localidades fuero afectadas por este problema y solamente en diez tuvimos que evacuar a familias. En el resto, los sistemas de desagües y de defensas funcionaron adecuadamente. Obviamente, hay muchas cosas por hacer y esa es la idea de trabajo para este año. Queremos reforzar el área de recursos hídricos para darle una impronta de mayor actividad y presencia en el territorio", afirmó el mandatario.

En diálogo con la prensa tras el anuncio de la puesta en marcha de un programa de atención personas con problemas de adicciones. el titular del Poder Ejecutivo provincial fue consultado sobre las inundaciones que aún afectan a buena parte del territorio.





amiguel.jpg "Las decisiones sobre la integración del equipo de gobierno, es mi responsabilidad", dijo Lifschitz. Foto: La Capital/Archivo.



"Las problemática hidrológica es crítica en gran parte del país. Ustedes lo ven también en la provincia de Buenos Aires. Esto es consecuencia de los cambios climáticos y de régimen de lluvias, pero también por los usos de suelos y las medidas prevención que se tienen que tomar en el ámbito provincial y también nacionales cuando los problemas exceden a una provincia", remarcó.





Lifschitz fue consultado sobre las declaraciones del senador nacional Omar Perotti, quien dijo esta mañana que las retroexcavadoras de la provincia "son antiguas, de la época del gobernador Jorge Obeid (2003-2007)".





Al respecto, el gobernador sostuvo: "Estamos en un proceso de licitación para compra de máquinas. Hay que reforzar la estructura. También es cierto que mucha de la tarea de cuidado de desagües es compartida entre el gobierno de la provincia y los municipios. Hay que hacer un esfuerzo conjunto para reforzar esa tarea. La mayoría de las máquinas son anteriores a la época de Jorge Obeid. Son muy viejas, obviamente, pertenecen a los comité de cuenca y estamos en un proceso para su renovación".

Otro tema por el que fue consultado fue el desplazamiento del secretario de Recursos Hídricos Roberto Porta y la posterior renuncia del funcionario Luis Lombó. Este último había dicho que en lo que duró su gestión nunca tuvo contacto con el gobernador para tratar los temas de esa repartición.





ainundaciones.jpg Una importante zona de la provincia sufrió el embate de las aguas. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti



Sobre este punto, Lifschitz sostuvo: "No es habitual que un subsecretario tenga contacto con el gobernador. Para eso está la estructura del Ministerio (de Infraestructura). No lo conozco personalmente a Lombó. Las decisiones sobre la integración del equipo de gobierno son exclusivas del gobernador. Esto es como en el caso de un director técnico de fútbol: cuando entiende que hay que cambiar un jugador, lo hace. Y eso no descalifica a nadie. Lo hace porque entiende que para un determinado momento del partido se requiere otra impronta en busca de resultados".





"Buscamos el apoyo a los productores afectados y también asistencia para la ejecución de obras de infraestructura. Las pérdidas que sufrió Santa Fe están cerca de los mil doscientos millones de dólares"

Con relación a la reunión de esta tarde con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, sobre la asistencia del gobierno central, Lifschitz remarcó: "Está llegando ayuda de emergencia como cloro, colchones, elementos que son indispensables en la urgencia de las familias evacuadas. Esta tarde vamos a pedir una asistencia de más largo plazo. Buscamos el apoyo a los productores afectados y también asistencia para la ejecución de obras de infraestructura. Las pérdidas que sufrió Santa Fe están cerca de los mil doscientos millones de dólares, o sea entre 15 y 20 mil millones de pesos"









Fuente: La Capital