"Perdimos por detalles"

Fue el primero de todos los protagonistas de la tarde en salir del vestuario y enfrentar a todos los periodistas que se dieron cita en la sala de conferencias. El DT Juan Pablo Pumpido en el inicio admitió que "fue un partido parejo, como un Clásico, ninguno de los dos pudo proponer buen juego, lamentablemente en los detalles estuvieron más atentos ellos y perdimos el partido".





Y más adelante, agregó: "Se jugó muy a luchar, no se vio la claridad cuando recuperamos la pelota, los Clásicos se juegan de esta forma, en los detalles estuvieron más atentos ellos y ganaron". En tren de seguir analizando el trámite de lo que dieron ambos elencos en el estadio de la Avenida López y Planes, el estratega apuntó: "No se si es el estilo de Colón como se jugó, fue trabado con bastante pelota parada, en el primer tiempo fue muy luchado y trabado con mucha intensidad, pero el que lo analizó tranquilo seguro que fue feo, en tres detalles no estuvimos finos o bien y lo perdimos".





Pumpido sabe que después de este revés, la semana servirá para trabajar sobre los errores cometidos y apuntar a la recuperación: "Este equipo lo viene demostrando al buen nivel en los partidos anteriores, estamos muy dolidos porque no es un partido más, este grupo viene haciendo bien las cosas hace tiempo, seguramente en la semana se hablará o se comenzará a plantear dudas en Unión, lamentablemente se perdió y hay que seguir trabajando". Cuando se lo consultó por los cambios que realizó, el orientador dijo: "El ingreso de Rulo era para buscar velocidad y armar juego por la derecha, despues de la expulsión imaginé que se iban a meter atrás, por eso la idea fue terminar con más jugadores de área. Creo que las expulsiones de Lucas (Algozino) y Silva se podría haber solucionado con una amarilla porque no se golpearon. En cuanto a De Iriondo ya venía de echarlo a Torres". Y en la parte final, expresó: "Fue peleado el partido, Colón tampoco jugó como lo venía haciendo. Me voy triste por la derrota pero hay que encontrar rápido el camino que veníamos teniendo y seguir adelante".





"Jugamos el peor partido del torneo"

Los jugadores de Unión se fueron en silencio y sin hacer declaraciones después de la dura derrota sufrida ante un 15 de Abril repleto. El único que tuvo la gentileza de detenerse a charlar con los medios fue el delantero Franco Soldano, quien en pocas palabras intentó resumir el rendimiento que tuvo su equipo ante el rival de toda la vida: "Me voy triste, golpeado, jugamos el peor partido del torneo, quiero pedirle perdón a la gente, hay que aceptar la derrota, hacer una autocrítica y empezar a trabajar desde el lunes". Para luego, agregar: "En ningún momento pudimos imponer nuestro juego, la manera en la que veníamos jugando. Nosotros nos sentimos incómodos y se vio eso adentro de la cancha. Está claro que por el rival nos vamos tristes, justo nos pasó esto en el Clásico, hay que aceptar que tuvimos un nivel muy bajo".