Perdió el dinero para pagar la luz y luego encontró la cuenta pagada y una nota

La decisión que tomó una mujer colombiana que se encontró en esta situación ha inspirado y conmovido a muchos, especialmente a Paula Martínez, la joven que poco antes había perdido el recibo con el dinero contado para pagarlo.





"Salí sólo con la factura y el dinero y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Hice la fila en el lugar para pagarlo y cuando llegué a la ventanilla me di cuenta que lo había perdido. Me sentí muy torpe por no ser precavida y aunque recorrí el camino de ida y vuelta desde mi casa dos veces, no pude encontrarlo", le dijo Paula Martínez a CNN en Español.





La mujer de 20 años vive en barrio La Castilla, al noroccidente de Bogotá, una localidad popular de la capital colombiana. Comparte la vivienda con sus dos hijas, su esposo y sus suegros. "Llamé preocupada a mi marido porque no sabía cómo íbamos a hacer para conseguir el dinero de un día para otro, pues la cuenta se vencía al día siguiente".





La familia debía pagar 150.000 pesos (un poco menos de 50 dólares) por el consumo del mes. "No teníamos más para pagar. A mi esposo le pagan quincenalmente y esa era la plata que teníamos guardada para eso". El salario mínimo legal mensual de los colombianos es de 689.454 pesos (unos 208 dólares). Por eso la pérdida convulsionaba las finanzas de la familia.









Cuando el esposo de Martínez llegó a casa en la noche encontró una sorpresa en el buzón. Alguien había dejado el recibo con la constancia de pago y una nota. "Mi marido pensó que le estaba jugando una broma. Entonces vimos la nota de Sandra", recuerda la joven quien publicó la historia en Facebook donde se ha vuelto viral.





"Sólo eleve una oración por mí. Necesito empleo", decía la sencilla nota firmada Sandra, sin dar más detalles.





Qué Pasa Salta