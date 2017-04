Pérez Esquivel ratificó su apoyo para la identificación de 123 caídos enterrados en Malvinas

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel ratificó su apoyo a la iniciativa para identificar a los 123 soldados caídos en la Guerra de Malvinas que están enterrados en tumbas sin nombre y consideró que es una "forma de reivindicarlos", así como también subrayó que "los héroes tienen rostros, identidad, pertenencia".



El presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) respaldó el giro que dio el Gobierno en el vínculo bilateral con el Reino Unido y afirmó que "hay que establecer lazos culturales y comerciales y tratar de generar puentes, no seguir con el enfrentamiento, y tratar también el problema de la soberanía".



"Los héroes tienen rostros, identidad, pertenencia. Y nosotros tenemos que honrar a esos soldaditos niños que dieron su vida en las Islas Malvinas", sostuvo el referente de los derechos humanos en alusión al acuerdo firmado con el Gobierno británico y la Cruz Roja Internacional para avanzar en la identificación.



En diálogo con Radio Mitre, Pérez Esquivel reconoció que "no todos los familiares (de caídos) están de acuerdo", pero precisó que "84 sí dieron su consentimiento, pusieron la sangre para verificar y hacer el control del ADN".



Respecto de su visita a las Islas Malvinas, que fue criticada por algunos grupos de excombatientes, se quejó del "maltrato" que recibió la comitiva por parte de los isleños y advirtió: "En el Museo en Malvinas nos llamó la atención un mapa que decía ´Nuestro próximo objetivo es la Antártida´ y está marcado en forma perimetral lo que quieren abarcar, incluso las zonas de las bases antárticas argentinas y el Mar de Chile".



Finalmente, el dirigente que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1980 pidió "no perder la esperanza" en la búsqueda de la recuperación de la soberanía argentina sobre el archipiélago del Atlántico Sur, aunque reconoció que "va a ser un trabajo con mucho esfuerzo".