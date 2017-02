Picante cruce entre Amalia Granata y Luciana Salazar

Su enfrentamiento es de larga data. Unidas por haber salido con el mismo hombre, Luciana Salazar y Amalia Granata no se quieren nada, y así lo demostraron una vez más este sábado en el programa radial que conduce Marcelo Polino por Mitre.

En los últimos días, Luciana intentó espiar la cuenta de Instagram de su archienemiga. Al no quedar claro cuál era la intención de la actual pareja de Martín Redrado sobre este accionar, Polino intentó mediar en este conflicto.

Mientras Luli hablaba por teléfono con el periodista, mantuvo un tenso cruce con Amalia, columnista del ciclo. Salazar se refirió al intento fallido de "espiar" las publicaciones de la mamá de Roque. "La quise empezar a seguir y después no lo hice por decisión de mi novio que me dijo que 'iba a ser para quilombo, fueron 30 segundos'", contó.

"Sinceramente pasó mucho tiempo, yo nunca en mi vida ataqué a Amalia y a ninguna persona. Las pocas veces que salí a hablar fue para contestar cosas que me dolieron. No me gustan las peleas", agregó Salazar.

"Ya pasaron dos años de nuestra pelea y lo que quería intentar cuando empecé a seguirla es decirle '¡Basta!'. Con mi novio estamos cansados de ver en diferentes medios cómo se hablan cosas de nosotros", indicó. Y continuó: "Estoy pidiendo una tregua de no hablar. Si quiere saber algo de mi vida que me llame y yo la voy a atender sin problemas".

Por su parte, algo molesta, Granata comentó: "Yo hablo porque me preguntan. Cuando voy a un programa jamás digo 'de este tema no hablo'". Y siguió: "Cuando me preguntan respondo con mi verdad duela o no duela, además, yo voy a seguir hablando de todo el mundo".

Luego, Luciana volvió a suplicarle que no lo hiciera más con ella y arrojó: "Para ser objetiva me tenes que preguntar, no son verdades las cosas que decís".

Pero la ex de Fabbiani fue contundente: "¿Vos me vas a dar cátedra de periodismo?". Y finalizó: "Cuando hablo de ustedes doy la versión de él, si él miente, no es problema mío".