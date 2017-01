¿Pico Mónaco se va a vivir con Pampita a una mansión?

"Muchas veces me río de lo que sale. Trato de tomármelo con humor, nosotros tratamos de disfrutar el momento en el que estamos. Esas cosas creo que llegan más tarde", arrancó a decir Pico Mónaco. Para el ciclo de América.

Luego, habló de sus días junto a Pampita: "La convivencia estuvo bien, sinceramente nunca me había tomado unas vacaciones, por cuestiones laborales o compromisos con el tenis. Fueron las primeras vacaciones un poco más relajado, las disfruté muchísimo con Caro y las amistades que tenemos allá".

Más tarde, habló de cómo continuará su carrera en el tenis: "Me quedan 25 días más, cada día para mí es muy importante. Desde la semana pasada que estoy entrenando casi triple turno. Disfruto mucho de lo que hago y soy un agradecido de todo lo que me dio el tenis. No estoy pensando en el retiro para nada".

Finalmente, se refirió al "thriller erótico" que protagonizará Pampita, Desearás al hombre de tu hermana: "No soy celoso, entiendo que es parte del trabajo. Si bien todavía no se sabe y no sé tanto de la película, trato de apoyarla en lo que haga y en lo que la haga feliz. Más que apoyarla y tirar para adelante no puedo hacer. Sinceramente es trabajo, no puedo ser celoso del trabajo, soy muy respetuoso en ese sentido", concluyó.

