Piden ayuda para poder tener un arbolito esta navidad

"Gente ya regalé un pinito, pero hay muchas familias que no tienen", escribió una joven, en su cuenta de Facebook, y contó la historia de Darío. Su mamá, no obstante, compró uno nuevo con todos los adornos y lo llevaron a la casa de Darío. Darío tiene 10 años y vive en Cutral Co, la segunda ciudad más poblada de Neuquén. Como su familia no podía comprar un arbolito para Navidad, pidió ayuda en Facebook. La respuesta por suerte fue inmediata:

Finalmente, el nene usó nuevamente las redes sociales para contar que tenía su árbol de Navidad y agradecer a quienes se lo habían regalado, según lo publicado por MinutoUno.

"Me llamo Darío, tengo 10 años y dos hermanos y quiero si alguien tiene algún pinito que no use si me lo pueden donar por que mi mamá no me lo puede comprar y quiero que alguien me lo regale, yo pasé de grado, gracias", fue el mensaje que difundió en las cuentas de Facebook de medios de comunicación de la localidad.