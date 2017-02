Piden que con el final del viejo sistema penal "no haya megaimpunidad"

El Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe publicó en su perfil de Facebook un comunicado expresando su preocupación "ante la posibilidad de una megaimpunidad en la provincia". Sucede que muchas causas judiciales que quedaron en el viejo sistema penal pueden quedar impunes cuando el 10 de febrero se venza el plazo de vigencia del viejo sistema.

"No muchos ciudadanos están informados de que el próximo 10 de febrero termina el plazo en el que debieron concluirse las causas del viejo sistema procesal penal. Las que no concluyeron y no recibieron un pedido de prórroga por parte del fiscal, serán archivadas. Así lo establece la ley 13.004, y nadie sabe a ciencia cierta cuáles y cuántas son las causas que irán a archivo sin sentencia. Se habla de unas 30.000 causas, en las cuales habría casos de trata, narcotráfico, violencia de género, crímenes, estafas, defraudaciones, etcétera", refiere el comunicado.

Luego recuerda que "un grupo de legisladores opositores pretendió obtener información al respecto desde el Poder Judicial. Su intento resultó vano, al igual que su proyecto de que se vote un proyecto de ley que prorrogue los plazos de vencimiento de causas por un año. Solo se consiguió un compromiso de la Procuraduría de la Corte, de que no caerían las llamadas causas emblemáticas. Importante, pero absolutamente insuficiente".

"El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe considera que es imperativo alertar a la población sobre esta situación, ya que estamos ante una virtual negación de Justicia y de un camino allanado para la impunidad de miles de delincuentes. Aún estamos a tiempo de que haya una reacción de las autoridades que evite este latrocinio judicial, lo cual debería comenzar con los propios fiscales que deberían asumir sus responsabilidades ante las causas que tienen a cargo. Pero que debería ser tomado fundamentalmente por el Poder Ejecutivo provincial, que tendría que resolver al respecto sobre la generalidad de la situación", continúa la misiva.

"Sin duda se impone una prórroga, pero está visto que unos meses más por sí solos no resuelven el problema, ya que el viejo sistema penal prácticamente se ha vaciado de funcionarios y personal. Además es necesario que se brinde información fehaciente y detallada al conjunto del pueblo santafesino", finaliza.