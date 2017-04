Piden que Messi cumpla los 21 meses de cárcel por "fraude"

La Audiencia de Barcelona condenó con 21 meses de cárcel a Lionel Messi y su padre, por defraudar a la Hacienda con más de 4 millones de euros. Las irregularidades en los ingresos del fisco pusieron bajo el ojo de la tormenta a la figura del Barcelona, que tiene un dolor de cabeza con cada capítulo de esta historia.





Es verdad que existe optimismo por parte de los defensores de los acusados, teniendo en cuenta que la pena de 21 meses no excede los dos años con los que sí sería dificultoso que la pena fuera excarcelable. Sin embargo, el fiscal elevó un pedido al Tribunal Supremo para que sea efectiva, tras la revisión realizada hoy.





"Debe ser considerado responsable por los delitos fiscales por los que ha sido condenado porque no podía desconocer que iba a declarar y pagar impuestos por las sumas que recibía", fue la consideración del fiscal sobre la culpabilidad del argentino. En tanto, la Audiencia consideró que hubo una "ignorancia deliberada" del jugador, respecto a la cesión de sus derechos de imagen.





Son tres los delitos por los que fue acusado Messi, que datan de 2007 a 2009. A esta altura, la familia rosarina desembolsó 3,5 millones de euros a modo de multa. El malestar en el Barça es generalizado por estar en vísperas del clásico con Real Madrid, un encuentro que puede llegar a sentenciar la liga española (será el domingo en el Santiago Bernabéu).





¿Cómo continuará esta novela que distrae del fútbol al capitán de la Selección? El Supremo tiene tomada una decisión respecto a si lo condena o no, pero la burocracia de turno hace que todavía no se haya hecho pública. Se espera que den lugar -o no- a la exigencia del fiscal, pero también existe la posibilidad de que varíe el período de 21 meses ya propuesto.





