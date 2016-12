Piden revocar el fallo que dejó a "Tata" Baldomir en la cárcel

En medio de una sala copada con fotógrafos, camarógrafos y periodistas, Baldomir ingresó y se sentó junto a su abogado. Allí dialogaron unos minutos y luego, tras el ingreso del magistrado, se dio inició de la audiencia.



La primera medida cuestionada por Hilbert se basó en criticar la investigación llevada a cabo por los fiscales, Omar De Pedro y Lucila Nuzzo y la querella a cargo de Alejandro Otte. "No se puede decidir sobre la libertad de una persona sin tener una cámara gesell", dijo el letrado en clara alusión a que el examen a la joven victima todavía no fue realizado. "El proceso está contaminado", opinó.



Por otro lado, se refirió el acta que ordenó la detención de Baldomir en la localidad de Junín -donde reside- ya que indicó que la misma sostenía detalladamente el presunto delito cometido. En este sentido, la calificó como un "disparate jurídico".



En otro orden, sostuvo que la pesquisa no contempló el "Protocolo de abordaje integral de casos de abuso sexual infantil", firmado entre el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación y el gobernador de la provincia el 13 de septiembre de este año. El mismo tiene como pauta una serie de principios generales "que persiguen guiar a los abogados, psicólogos, trabajadores policiales, policías y otros operadores que intervengan luego de la comisión de un delito sexual en perjuicio de niños, niñas y adolescentes".



En cuanto a los riesgos procesales, como el de fuga, el abogado del "Tata", señaló que no existe ninguno ya que su defendido no iría a ningún lugar -a pesar de ser reconocido mundialmente- ya que consideró que con una medida alternativa, la prohibición de salir del país por ejemplo, se hubiera resuelto esta situación.

A su vez, aclaró que sus defendido jamás intentó realizar un entorpecimiento probatorio. "Baldomir no amenazó a su hija en ningún lugar".



Finalmente, pidió al juez que revoque la medida impuesta en primera instancia y otorgue la libertad para Baldomir. Para garantizar ello, Hilbert ofreció una serie de fiadores -inclusive él mismo-, de los cuales se destacaban por ser personajes de "renombre" en la ciudad. Entre ellos, un conocido exconductor de televisión. En tanto, ofreció como guardadores a los hermanos del imputado.



Rechazo total y que la medida siga



A su turno, los fiscales Nuzzo y De Pedro, rechazaron la solicitud de la defensa y para fundamentar ello, indicaron algunos detalles de la investigación en torno al delito que tiene preso a Baldomir desde noviembre de este año.



Por otro lado, el abogado querellante de la familia de la victima, Alejandro Otte, valoró la investigación llevada a cabo y el propio testimonio de la hija del imputado, la cual después de años de haber sufrido aberrantes hechos tomó la decisión y contó lo que le pasó con su padre.



"Los elementos probatorios se encuentran presentes", reconoció Otte. Al mismo tiempo, aseguró que Baldomir "no puede en ésta instancia del proceso recuperar la libertad", sentenció.



Con fecha fijada



Según se develó en la audiencia, el próximo 27 de diciembre se realizará la Camara Gesell a la menor, situación que sumará un aporte más a la investigación y que podría agravar aún más la situación de Baldomir.



Con esa prueba realizada, el juez Camarista, Jorge Andrés, deberá resolver, dentro de un plazo de cinco días hábiles, si revoca la prisión preventiva o deja a Baldomir tras las rejas hasta que llegue el juicio.

