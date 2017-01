"Pienso que seré parte del camino para Tokio 2020"

Una vez terminados los Juegos Olímpicos , Río se preparó para recibir a los Paralímpicos, una cita tradicional y por excelencia, de la cual toman parte atletas con discapacidad, que intentan superarse de manera asombrosa. Santa Fe presentó a uno de los mejores talentos en el rubro natación para ciegos, Sergio Zayas que, a los 26 recién cumplidos, se dio el gustazo de ser parte de la élite una vez más.





"Termino este año muy feliz, porque fue un trabajo de cuatro años que se cierra con la etapa de los Juegos Paralímpicos. Fue una clasificación dura, ya que el número de argentinos era grande, entonces hubo que hacer bien las cosas. Por suerte quedamos entre los 11 que viajaron, todos con diplomas. En lo personal, todo pasaba por buscar una final y que se terminó dando en los 400 metros libre, que es una carrera que la vengo preparando hace muchísimos años; se podría decir que es mi fuerte. También me destaco en los 100 espalda, donde quedé 12º, pero los 400 son mi prueba y, haber sido 7º con todos esos monstruos, es algo grandioso".





Fue una especie de revancha para él: "Venía de los Juegos de Londres (2012) en el que no pude meter ninguna final, quedando en las puertas con un 9º puesto. Fue una linda experiencia, pero con ese sabor amargo de no llegar a la definición. Entonces trabajé más que nunca para lograrlo en Río. Por suerte se dio y ya llevo tres finales paralímpicas en mi carrera, que no es poco y por eso se disfruta mucho".





También explicó cómo fue el contexto de la cita en Brasil: "Disfrutamos mucho de hablar con otros deportistas. Algo al brasileño se le entiende, pero me topé con algunos que charlaban en inglés y yo tengo menos idea que Carlitos Tevez (risas). Así y todo, el poder conocer, a nuestra manera, la villa olímpica y las instalaciones, fue maravilloso, ni hablar de formar parte de algunos de los deportes. Fue muy lindo por ejemplo escuchar el estruendo de la gente en el estadio de natación, que sinceramente te aturdía. Incluso como que te metía un poco de presión, ni hablar si justo había un brasileño compitiendo. Era duro, pero lindo a la vez".





Sobre su futuro, explicó: "Tengo un par de meses de vacaciones y la idea es volver. Se viene el Mundial adaptado en México y seguramente algunos torneos más, destacándose desde ya el Nacional de Buenos Aires. Así que pienso que seré parte del camino para Tokio. Por lo menos voy a seguir un ciclo más, tengo 26 años y creo que tengo cosas para dar. Después de eso se verá".