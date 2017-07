Pizzi: ""Tenemos la máxima responsabilidad de ganar la copa"

Juan Antonio Pizzi tiene claro que Chile es el principal favorito para ganar la Copa Confederaciones y así lo asume a un día de la gran final ante Alemania.





"Nosotros tenemos la máxima responsabilidad de ganar. No tenemos dudas de lo que hacemos y mañana lo vamos a dar todo para ganar el título", indicó en conferencia de prensa. Sobre la sensación a horas del gran partido, el técnico de la Roja señaló que "será un duelo complicado.





Para ganar tendremos que estar al límite de nuestras posibilidades. Será un partido complicado, los dos equipos merecemos estar acá". El entrenador dijo que el equipo "está tranquilo y nosotros contentos con los resultados. Es un placer poder disputarle a cualquier rival. Sería un broche perfecto ganar este título".





Pizzi también se refirió al hecho de no poder reconocer la cancha donde se jugará la final, algo que no podrá hacer debido a que por la lluvia está cubierta para su cuidado. "Nos hubiese gustado entrenar en este estadio, pero no se permite hoy porque lo están preservando para mañana. Se le ve bien y apta para un partido de este nivel", dijo.





Respecto a cómo saldrá la Roja a la gran final, el DT indicó que "nosotros no modificamos lo que venimos haciendo. Tenemos que someter al rival". Finalmente, Pizzi mostró su orgullo por estar al mando de una selección que ha ganado dos Copa América y que está a un partido de levantar la Copa Confederaciones. "Es un privilegio estar acá con jugadores de primer nivel y que siempre lo dan todo. Es un orgullo para mí", sostuvo.





Fuente: Emol.com