"Podría potenciar el plantel"

Después de mantener cerradas las puertas desde el inicio de la pretemporada, Colón se entrenó ayer en el Predio con la presencia de la prensa, que pudo ver los ejercicios que se produjeron, en su mayoría tácticos en defensa y fútbol en espacios reducidos. Hasta el momento poco se sabía de lo que pasaba en el campamento sabalero, ya que tanto las prácticas como los amistosos se desarrollaron bajo un estricto hermetismo, que no dejaba tela para cortar ni análisis para realizar.





Es así como se esperaba una importante concurrencia de medios, más sabiendo que también habría atención a la prensa. Uno de los que habló fue justamente el entrenador rojinegro, Eduardo Domínguez, que hizo un análisis de la actualidad del plantel, además de reconocer una de las tratativas que se llevan adelante por los refuerzos: Facundo Pereyra.





"Como siempre digo, en este tipo de partidos preparatorios se sacan cosas positivas, tanto lo bueno como los aspectos que hay que mejorar. Lo que le recalco a los jugadores es que las cosas a mejorar siempre deben seguirse trabajando, que no se repitan. Mientras eso se evite, iremos bien, por el camino correcto", apuntó el estratega entre sus primeros conceptos.





Seguidamente, expuso qué busca y si lo está consiguiendo: "Se lo digo a los jugadores, que todo pasa por las forma que queremos ganar un partido. Recién vamos 15 días de trabajo, entonces la vorágine del fútbol y de la sociedad misma, muchas veces es alarmante y asombrosa. Por ende, las cosas que pasan en este fútbol no deberían pasar".





Casi sistemáticamente, fue encarando por el camino de cómo está el plantel y si es necesario incorporar: "Ya lo hablamos con José (Vignatti, el presidente) y Horacio (Darrás, vice 3º). Están en tratativas con algunos jugadores, más que nada en ofensiva. Hoy (por ayer) me vuelvo a juntar y me darán las novedades. Fuimos claros en los puestos a reforzar, que son un delantero y un volante creativo. Todo es con el fin de generar una mayor competencia interna".





Inmediatamente, se le consultó sobre la posible llegada de Facundo Pereyra y reconoció que es así: "Creo que vamos por ese camino, vamos a ver si se da o no. Es un grandísimo jugador y creemos que podría potenciar el plantel".





Hasta el momento el mercado se movió poco y nada, pero a Domínguez no lo desespera la llegada de los refuerzos: "Estamos en la Argentina. Ansiedad no. Estoy feliz por el plantel que tengo, siento que está muy bien armado y que estamos en óptimas condiciones. Si viene un refuerzo, será para potenciar al grupo. Si no creeríamos eso no vendría ningún jugador. Estoy tranquilo, porque ya me tocó vivir un inicio de torneo en el que no se sabía cuándo iba a empezar, y como está pasando lo mismo no me pongo plazos en la cabeza. Así que estamos con total tranquilidad".





El equipo ideal

Uno de los datos a tener en cuenta es que para la reanudación del campeonato, no podrá contar con Lucas Ceballos y Guillermo Ortiz, suspendidos, con lo cual deberá pensar en los reemplazantes en defensa: es decir, el lateral derecho y el segundo marcador central. "Estamos buscando variantes. Tenemos en mente otras posibilidades para saber qué cosas positivas y negativas nos dan. En los próximos amistosos veremos cómo nos pararemos, pero nada es definitivo, esto es práctica a práctica y los jugadores deben demostrar las ganas de mejorar. Si creemos en eso, la competencia será buena", recalcó.





En el cierre, contó que en el horizonte ya se ve una serie de amistosos más, máxime si se tiene en cuenta que se sigue dilatando el inicio del torneo. Vale recordar que ya jugó ante Atlético Paraná (1-1), Patronato (1-1) y Unión de Sunchales (caída 3-2). "Ahora el sábado tenemos un partido con Sportivo Belgrano, el miércoles con Instituto y después contra Talleres. De todas maneras los tenemos que reconfirmar. Siento que estamos bien y que vamos a llegar con buenos partido y mucho ritmo", concluyó.