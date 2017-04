Polémica declaración de Georgina Barbarossa sobre la sexualidad de sus hijos

Georgina Barbarossa lanzó una polémica frase sobre la sexualidad de sus hijos al referirse al momento en que crecían sus mellizos Juan y Tomás, que hoy tiene 29 años.





"Siempre fui muy cuidadosa y Vasco me retaba y me criticaba por eso. Me decía que no podía ser tan miedosa. Con el tiempo aprendés a hablar con los chicos, justamente para no trasmitirles tus miedos. Yo pensaba que iba a tener algún hijo gay porque soy una madre fuerte. Hablé de esto en terapia. Pero tuvieron un padre muy presente, a pesar de que se fue cuando ellos eran chicos", comentó la actriz a revista Pronto.





Y ahí contó las maniobras que hicieron con su fallecido marido para que a sus hijos les gusten las mujeres.





"Vasco llevaba a los chicos al colegio, los buscaba, compartían muchos juegos; había uno que se llamaba El club de los valientes y era sólo para varones. Me daba un poquito de celos. Iban en el auto escuchando Pink Floyd, Toto, Yes. Yo vivía rodeada de gays, así que cuando nacieron lo primero que les regaló mi marido fue una camiseta de River y una revista Playboy", explicó Barbarossa.





