En las últimas horas apareció una polémica foto de Juan Abel "Quique" Leiva, exbarrabrava de Colón, en un piletín dentro del Pabellón 7º en el que se encuentra en la Cárcel de Coronda.

Al respecto, Pablo Cococcioni, Secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, indicó que "no es ilegal" la colocación de piletines en los patios de los pabellones y aseguró que "no se trata de una medida de privilegio". "Cualquier pabellón que presente un petitorio para colocar un piletín, salvo que haya algún problema de seguridad, es autorizado", agregó en diálogo con LT10.

Además insistió en que es "una práctica antigua y generalizada para mitigar los efectos del calor"; y comentó que "cada pabellón (en los que habitan entre 40 a 50 internos aproximadamente) tiene su patio y en cada uno de los que se pidió y autorizó se encuentra un piletín".

En diálogo con la prensa, Cococcioni negó que el armado de la pileta obedezca o esté relacionada a los mandatos del exbarrabrava de Colón que cumple condena en la cárcel más grande de la provincia. "Eso es una barbaridad. Es absolutamente falso. No es verdad que se haya autorizado esta pileta en ese pabellón porque esta persona está alojada allí. En la mayoría de los pabellones del sistema penitenciario de Santa Fe se han autorizados piletas de reducidas dimensiones, y bajo ciertas condiciones, para mitigar los efectos del calor sobre las visitas, especialmente en menores de edad y mujeres".

"De ahí a sostener que como son muchos los presos haya que construir una piscina olímpica, por supuesto que no estoy de acuerdo para nada. Esta es una medida paliativa que se autorizó teniendo en cuenta que no se trata de elemento prohibido. A nuestro criterio no se trata de un elemento riesgoso. No imagino como podría alterar la seguridad del penal o favorecer una evasión o motín el hecho que haya una Pelopincho", agregó el titular del Servicio Penitenciario.

Cabe recordar que Leiva cumple una condena por el asesinato de Walter Montaner ocurrido en octubre de 2013.