115 días sin Rosalía Jara: "Tememos que pueda pasarle lo mismo a otra chica"

El próximo domingo 29, vecinos de la localidad de Fortín Olmos se reunirán en la plaza central a las 16 para pedir por la aparición de Rosalía Jara . "Todo el pueblo está muy preocupado", dijo Rubén Jara asobre la desaparición de su sobrina y agregó: "No debemos parar hasta saber qué es lo que pasó".

Al día de hoy, pasaron casi cuatro meses desde que se vio por última vez a Rosalía, una chica de 18 años y madre de una nena de 2. Ni centenares de manifestantes frente a la comisaría tercera, ni una expareja detenida, ni allanamientos en casas de oficiales de la policía, ni intervenciones de vecinos en los espacios públicos de la comuna fueron suficientes para acelerar los procesos de investigación. "Tienen que seguir buscando a Rosalía, ese es el objetivo principal para nuestra familia, el coro de la comuna y todo Fortín Olmos", apuntó Rubén.

En relación al tiempo transcurrido, opinó que "son un montón de días y todavía no pudimos saber nada. Van a estar los resultados de algunas pericias, e inclusive hay resultados que hace poco volvieron y son más de diez a doce mil páginas. Tomará algunos días más saber si hay algo. Al pertenecer al departamento de Vera, todos los pedidos que se hacen van a Santa Fe, y hay una escasez de recursos necesarios para tener resultados inmediatos, entonces pensamos que por eso se demora".

El único detenido hasta el momento es Juan Valdez, quien mantenía una relación personal y comunicación permanente con Rosalía. Fue vista por última vez en un bar del pueblo y desde entonces no se supo nada más de ella. Según trascendió, el 1 de julio recibió en su teléfono celular más de 10 llamadas de Valdez. En casi cien días de prisión preventiva, el hombre aún no declaró.

Cada día la familia de Rosalía convive con la incertidumbre y desesperación: "Estamos en esta situación preocupante, estamos todos deprimidos. Con mucha tristeza y angustia. No pensamos que iba a pasar algo así. Es un pueblo chico donde todos nos conocemos. Queremos saber la verdad de qué pasó con ella, qué le hicieron o dónde está. Cuando no sabés esas cosas, en el pueblo tememos que le pueda llegar a pasar a otra chica, niña o a otra persona".

Asimismo, apuntó a la necesidad de que el mensaje de los Jara llegue a todas partes: "Queremos difundir esto que nos pasa porque queremos recordarla todos los días. No nos tenemos que olvidar que ella desapareció. Entre todos tenemos que llegar a la verdad y hacer justicia. Todo Fortín Olmos se pregunta: ¿Qué pasó con Rosalía? Pedimos que opinando en distintos espacios, escribiendo o intercambiando ideas sobre lo que pensamos, colaboremos para estar a la altura del objetivo que todos tenemos, que es encontrarla".

Además recordó que "hay una recompensa vigente para aquellos que tengan información" y "se pueden comunicar también de manera anónima o llamándonos a nosotros si es que alguien tiene alguna información". Los datos que se puedan aportar lo deben hacer directamente a la fiscalía y los teléfonos son línea directa 03483 - 422617 o teléfono móvil 03483 - 527452.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, opinó: "Es necesario analizar profundamente cuáles fueron los elementos e incluso de algunas complicidades en los órganos de seguridad vinculados a esta situación. Lo que podemos decir hoy es que es necesario profundizar la investigación y que obviamente con la aparición de la joven, pero que también se pueda descubrir cuál es la red de situaciones complejas que hubo incluso entre miembros de la seguridad".

Cabe destacar que desde la fiscalía expresaron su preocupación por la falta de personal y de recursos para procesar y analizar los datos de los resultados de las pericias. Por otra parte, en distintos operativos a lo largo de estos meses trabajaron efectivos policías, gendarmes y bomberos zapadores de Rosario, que llegaron con perros especializados en la búsqueda de personas que rastrillaron tierra, aire y agua.

"Lo que hay hasta el momento es que aparentemente están investigados algunos actores vinculados a la policía de la zona que habrían ocultado algún tipo de situación. Eso está en investigación. Hemos tenido múltiples situaciones en la historia de las violencias hacia las mujeres que no son nuevas, donde ha habido complicidades estatales. Algunas situaciones que no se pueden desenvolver y llevar adelante si no es con el poder y, en algunos casos, tiene que ver con las fuerzas de seguridad. En este caso es necesario investigar cuáles son esos elementos que han impedido llegar a saber dónde está Rosalía. Yo creo que hay una necesidad inmensa en la provincia y en el país de Justicia, eso amerita la investigación de todos los órganos que sean necesarios", expresó en forma contundente Sosa.