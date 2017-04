Acordaron pena para los chantajistas neuquinos "rompecorazones"

La pareja neuquina que extorsionó a dos hombres de Santa Fe y Esperanza con divulgar fotos íntimas si estos no les entregaban dinero, se hizo cargo del delito cometido meses atrás y acordó una pena de tres años de cumplimiento condicional. La medida judicial fue dispuesta en el marco de un juicio abreviado sellado en los tribunales santafesinos donde los imputados, Juan Pablo Ajalla (30) y Valeria Critelli (24), admitieron su responsabilidad.





El caso remonta al pasado mes de marzo, luego de que pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Las Colonias lograran detectar la maniobra chantajista empleada por Ajalla y Critelli con un esperancino que denunció el caso.





La pareja no solo efectuaba extorsiones en la provincia de Santa Fe sino que en Entre Ríos se tramita otra causa similar, al igual que en Neuquén.





Los "engatusó"





El chantaje que realizó la pareja y que tuvo lugar en las ciudades de Santa Fe y Esperanza se inició el 3 de marzo. Bajo el nombre de "Noelia Herrera", Critelli contactó a sus víctimas por la red social Facebook . En ambos casos, lo hizo por medio de un grupo cerrado llamado "Solteros y Solteras Santa Fe en busca de su media...".





De aquel contacto, Critelli se comunicó con un muchacho de la ciudad de Esperanza, con el que se intercambió los teléfonos celulares. Después de unos días de chat, los diálogos comenzaron a subir un poco de temperatura por lo que terminaron enviándose imágenes sin ropa.





Con las fotos en su poder, Critelli le envió un mensaje diciéndole que iba a publicar dichas imágenes a los contactos de Facebook del hombre y que además lo iba a sindicar como un abusador. Para que nada de ello sucediera, el hombre debía depositarle una suma de dinero. Alertado por los hechos, el sujeto cortó dialogo con quien se hacía pasar como Noelia Herrera.





Pero ese contacto no culminó allí, ya que el 3 de marzo, la víctima recibió una llamada –alrededor de las 16.30– donde un hombre le dijo que debía depositarle una suma de dinero a cambio de que no se publicaran las fotos íntimas que le había enviado a Critelli. "Mirá, si no querés que tus fotos se hagan públicas tenés que abonar", le dijo el extorsionador, a quien luego los investigadores lo sindicaron como Ajalla. "Son cinco mil por la foto, pagás y me borro", le advirtió.





Para que la víctima cumpla con el chantaje, en un primer momento la pareja le indicó que debía depositar el dinero en el Banco de la Provincia de Neuquén pero luego lo obligaron a realizar un giro de 8.000 pesos, a través de la empresa Flecha Bus, en la terminal de Esperanza.





Tras analizar la situación, el hombre extorsionado por la inescrupulosa mujer que lo engañó no dudó y radicó la denuncia en la PDI de Las Colonias. Estos simularon el pago que le habían exigido a la víctima y a su vez informaron de la situación a la policía de investigación criminal de la ciudad de Neuquén. Fue así que el 14 de marzo la pareja terminó siendo detenida en la terminal de ómnibus neuquina en momentos en que iban a buscar el dinero.

Seguidamente, la vivienda donde residen los extorsionadores –barrio 7 de Mayo en la manzana 29– fue allanada y allí se secuestró la computadora desde donde "rompían corazones".





Trasladados a la capital provincial, fueron imputados por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, quien le atribuyó el delito de extorsión. Días después se acordó con la defensa de los neuquinos, a cargo de Claudio Torres Del Sel, que permanezcan en prisión preventiva hasta sellar un acuerdo abreviado, el cual se cerró el pasado martes ante la jueza de Primera Instancia, Susana Luna.





No tuvieron corazón

No solo el hombre esperancino fue víctima de la pareja siniestra oriunda de Neuquén, sino que en la ciudad de Santa Fe otro hombre cayó en manos de este dúo.





En tanto, en la Justicia de Entre Ríos –ciudad de Concepción del Uruguay–, también se tramita otra causa por el mismo delito donde se encuentran sindicados como autores Ajalla y Critelli. También están acusados por un caso en la ciudad de Neuquén.