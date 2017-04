Acueducto Reconquista: se paralizó la obra tras los incidentes entre la Uocra y Sitic

Este martes, más de 40 personas pertenecientes a Sitic se enfrentaron con trabajadores de la Uocra . El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción reclama puestos en una obra, donde todos los que trabajan actualmente están nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.





"Las personas de Sitic no permitían el ingreso y los trabajadores querían entrar a trabajar", dijo a UNO Ricardo Benítez, titular de la Uocra en Reconquista . Según comentó, se les impidió el ingreso al obrador a las más de 90 personas que desarrollan sus tareas a diario para construir el Acueducto Reconquista.









Según Benítez, el "cordón de seguridad que intentaron realizar para que los trabajadores ingresen al obrador sin cruzarse con la facción de Sitic fue en vano. La discusiones en ese momento fueron inevitables y con los minutos se fueron elevando de tono. La virulencia de los incidentes fue mucha para la escasa presencia policial, quienes se vieron desbordados. La gresca incluyo palazos y golpes de puño".





Más tarde, en horas de la siesta, la tensión se trasladó a la sede gremial que la Uocra tiene en Reconquista. Sobre calle Pueyrredón 856 integrantes de Sitic se acercaron con la intención de querer dialogar con quienes conducen el gremio. La presencia policial en el lugar fue alta; cerca de 10 patrulleros y aproximadamente 30 efectivos resguardaban la sede.





En este contexto, es que desde la Uocra comunicaron la decisión de realizar un "quite de colaboración" hasta que se brinden garantías de seguridad. "Estamos preocupados, hay mucha preocupación de los familiares de quienes trabajan en la obra. Decidimos que hasta que no se brinde seguridad, de parte de la empresa o la Justicia, se va a realizar un quite de colaboración", afirmó Benítez.





Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina informaron a UNO que el día lunes tendrán una reunión en la delegación Reconquista del Ministerio de Trabajo. "Estamos en comunicación. Nosotros tenemos la buena voluntad de que esto se solucione cuanto antes. La audiencia es para el lunes pero nosotros no queremos paralizar la obra", agregó el titular de la Uocra Reconquista. En este sentido, el sindicalista aseguró que están dispuestos a reunirse jueves o viernes para destrabar el conflicto y retomar la normalidad en el obrador.





"Nosotros lo único que estamos pidiendo es la seguridad de los trabajadores. Estamos muy preocupados, hay temor. Nosotros tenemos buena voluntad", afirmó Benítez.