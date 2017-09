Aprehendieron a un prófugo con captura en un chequeo en Santo Tomé

Ayer, cuando faltaban algunos minutos para llegar al mediodía, en inmediaciones de la esquina que forman las calles Candioti y Balcarce de la ciudad de Santo Tomé, fue aprehendido un hombre identificado como J. C. S. de 31 años, que cuenta con un pedido de captura "activo" como presunto autor del delito de robo y que fuera librado por una fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rafaela.





Las patas cortas de la mentira

Ayer, a las 11.45, un oficial y un suboficial del Comando Radioeléctrico santotomesino que patrullaban las calles de la zona céntrica, observaron que un hombre que caminaba por una vereda hacia el oeste al notar la presencia policial, giró 180 grados y volvió sobre sus pasos. Los policías observaron el suceso, siguieron al desconocido hasta lograr poner el móvil a la par.





Entonces, el oficial descendió del patrullero, le pidió documentos al desconocido que dijo no poseerlos, luego reveló cual era su identidad y su edad. Pero, lo que no pudo fue explicar desde donde venía y cual era su destino, adonde trabajaba, adonde vivía. Entonces, fue llevado hasta la subcomisaría 9ª, y luego fue llevado al Gabinete de Identificaciones, adonde sus indelebles huellas dactilares precisaron que se trataba de J. C. S. de 31 años, y que contaba con un pedido de captura "activo" como presunto autor del delito de robo y que fuera librado por una fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rafaela.





Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.