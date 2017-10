Avanza la investigación sobre el brutal crimen en barrio Jardín Mayoraz

Desde la madrugada de este sábado cuando concluyeron los peritajes criminalísticos dentro de la vivienda ubicada sobre calle Ángel Casanello al 3000 en el barrio Jardín Mayoraz, continúa la investigación del brutal crimen que tuvo como víctima a Rosa Oddo de 77 años, que lo llevan adelante los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El médico de la repartición policial constató no solo los golpes sangrantes en la cabeza de la víctima, sino también una serie de heridas cortopunzantes -las que aún son indeterminadas- en distintas partes del cuerpo y fundamentalmente en los antebrazos como inequívoca señal de resistencia de la víctima de sus asesinos.

Además, no pasó desapercibido que la víctima tenía tapado el rostro con una frazada cuando fue hallada por su hijo de 52 años en el patio y con la casa completamente revuelta, ya que él o los delincuentes y asesinos buscaban bienes de valor para robar. Aún no fue determinado la faltante de elemento alguno, hasta que no se realice un prolijo recuento. No hubo detenidos relacionados con el crimen.





UNO Santa Fe, dialogó con el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Gonzalo Iglesias, que mencionó que todos y cada uno de los elementos hallados en la escena del crimen fueron sometidos a peritajes criminalísticos por los agentes de la Científica, aunque todavía - este sábado al mediodía- no se conocen los resultados preliminares como tampoco los de la necropsia que fue hecha por los médicos forenses en la morgue judicial, y resta con ello el informe oficial de la cantidad y tipo de heridas con los que fue asesinada la víctima. Aunque, Iglesias impartió órdenes precisas sobre la secuencia histórica del crimen de Oddo y ordenó el pedido de las cámaras de videovigilancia en toda la zona, como de aquellas que pudieran existir en viviendas particulares, con la finalidad de obtener información desde el mediodía del viernes, hasta que fue hallada asesinada en la noche de la víspera por su hijo.









El crimen de Rosa Oddo

Tal como fue anticipado después por UNO Santa Fe, el viernes después de las 19, el hijo de 52 años de Rosa Oddo decidió ir hasta la casa de su madre, ya que la estuvo llamando durante la tarde y la mujer no respondió. Cuando el hombre entró a la vivienda, halló todo revuelto en el interior del inmueble y a su madre, en medio de un charco de sangre, con la cabeza tapada, en el patio trasero. Luego, hizo la denuncia a la central policial 911. Minutos después arribaron los policías de la Comisaría 9° y de la agrupación Cuerpos, que preservaron la escena del crimen, e informaron sobre la ocurrencia del suceso a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI).

UNO Santa Fe, dialogó en la noche del viernes con varios vecinos del barrio que se mostraron conmocionados y conmovidos por la noticia del brutal asesinato.