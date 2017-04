Cayeron 12 integrantes de una organización de vendedores de drogas

Este domingo antes del mediodía, fue aprehendido un muchacho de 20 años en el acceso a la ciudad de Reconquista, identificado como M. A. G. y al que le secuestraron 678 gramos de cocaína y más tarde fueron aprehendidos sus padres. Ese procedimiento fue el que derivó en otros 11 allanamientos ordenados por el juez federal de la ciudad de Reconquista; uno de ellos fue ejecutado en la ciudad de Santo Tomé, adonde fueron incautados 789 gramos de cocaína, 11 gramos de marihuana, tres teléfonos celulares, dos GPS, una balanza de precisión, una licuadora, un cuaderno con anotaciones y una camioneta Toyota modelo Hilux.

Pero, la saga se completó con otros 11 allanamientos que fueron ejecutados en el norte santafesino: tres en la localidad de La Gallareta, cuatro en la ciudad de Reconquista y otros cuatro en Avellaneda en los que fueron aprehendidos en total 12 personas, siendo que es intensamente buscado el principal de narcotraficantes, oriundo de la ciudad de Santo Tomé y aún prófugo.









Derivaciones del caso

Pero, un dato no menor, es que durante la ejecución de los allanamientos que fueron ejecutados en la localidad de La Gallareta fue aprehendido un hombre de 34 años identificado como C. I. C., que es la misma persona que resultó herida en la infernal balacera desatada a la una de la madrugada del viernes 3 de febrero en una vivienda de Hermanos Madeo y Martín Zapata en el barrio San Pantaleón, detrás del Cementerio Municipal de Santa Fe.













Figurita repetida

Como esta investigación fue ejecutada de manera conjunta desde hace un año por agentes de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina, que a su vez fueron los responsables de los 12 allanamientos y de las 12 aprehensiones de la víspera, tenían en escucha los teléfonos de la organización de narcotraficantes. Uno de los jefes precisamente era C. I. C. de 34 años, quien antes de irse de alta desde el hospital Cullen de Santa Fe, hablaba con un amigo suyo y le decía que se hiciera cargo de los negocios así no quedaban en manos extrañas. Además, fueron secuestradas tres valijas que son de la misma marca y que tienen doble fondo, ahora convertida en una prueba incriminatorias de peso.













La cuestión legal

La novedad sobre el resultado de los procedimientos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval fueron informados al juez federal con sede en la ciudad de Reconquista, Aldo Alurralde, quien los interrogará durante la jornada de este lunes.