Confirman la imputación de Wagner y Pavón como coautores del crimen de Micaela

La Justicia entrerriana confirmó hoy que Sebastián Wagner y Néstor Pavón, quienes permanecen detenidos por el asesinato y abuso sexual de la joven Micaela García, serán imputados como coautores por el homicidio "triplemente calificado".





El procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, dijo en declaraciones a la prensa local que Pavón, dueño del lavadero de Gualeguay donde trabaja Wagner, será indagado esta semana.





El jefe de fiscales de la provincia destacó que en la causa por el secuestro, violación y asesinato de la joven los dos detenidos, Sebastián Wagner y Néstor Pavón, serán imputados por homicidio triplemente calificado.





García dijo creer, en ese sentido, que en los hechos participaron los dos hombres. Asimismo, expresó que faltan conocerse resultados de estudios de genética y manifestó que "en poco tiempo" la causa será elevada a juicio.





"Aún no se le ha tomado declaración a Néstor Pavón porque desde la Fiscalía se le amplió la imputación. El era considerado encubridor por haber ayudado a Sebastián Wagner en su huida, pero ahora se lo está acusando también como coautor del hecho principal", expresó García.





En ese sentido, precisó que está acusado por "homicidio triplemente calificado por secuestro, abuso y muerte" y dijo que "la declaración de Wagner confirma las sospechas que teníamos sobre el verdadero rol de Pavón en el hecho".





"Está probado que Wagner y Pavón estuvieron juntos esa noche y para nosotros era raro que después de haber estado con Wagner y haberlo ayudado a escaparse, justo en el momento de los hechos Pavón estuviera ausente", sostuvo el procurador general.





"La declaración de Wagner es la que enlaza estos eslabones y hay una cantidad de elementos que hemos recolectado, cuyas características por ahora me reservo para no entorpecer el curso de la investigación, que van a confluir con lo que falta de los exámenes de genética", manifestó García

Asimismo, afirmó que "la versión de Wagner es muy válida porque no intentó quitarse su propia responsabilidad. En cambio Wagner no sería creíble si hubiese dicho 'yo no fui, fue Pavón'".





"El admitió su culpabilidad e incluyó a otra persona como coautora, que es importante teniendo en cuenta que hubo una rápida y fácil reducción de la víctima y, sobre todo, lo que ocurrió después, ya que es muy difícil el ocultamiento de un cuerpo sin la participación de una segunda persona", expresó el procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.





García manifestó que "en muy poco tiempo estaremos elevando a juicio, porque ya contamos con elementos suficientes y otros que serán agregados en estos días", y dijo que "también falta la indagatoria a Pavón, que le será tomada en estos días. Pero éste es un caso que seguramente tendrá prioridad en cuanto al juzgamiento".





El cuerpo de Micaela García, quien permanecía desaparecida desde el 1 de abril, fue hallado el 8 del mismo mes en las afueras de Gualeguay, donde había sido vista por última vez cuando salía de bailar en un local de la ciudad.





El hallazgo se produjo un día después de la detención de Wagner, de 30 años, quien había sido condenado por dos violaciones, pero permanecía en libertad por decisión del juez entrerriano Carlos Rossi, a pesar de las recomedaciones contrarias que recibió.

Wagner, quien fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno, acusó como coautor del hecho a Pavón, dueño del lavadero donde trabaja.





Por el hecho también permanece detenido, acusado de encubrimiento, Fabián Ehcosor, pareja de la madre Wagner, domiciliado en Moreno.