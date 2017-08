Crimen de Anahí Benítez: revelan que fue abusada sexualmente

Estudios complementarios a la autopsia realizada al cuerpo de Anahí Benítez determinaron que la menor asesinada fue abusada sexualmente y que en el hecho habría participado más de una persona.

Así lo reveló Lucio De La Rosa, el abogado de Marco Bazán, uno de los detenidos por el crimen de la menor, tras salir de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde su defendido fue indagado por las fiscales a cargo de la investigación.

El abogado informó que la fiscalía "reformuló la descripción del hecho y le sumó una persona más, a determinar su identidad". "Dijo que Bazán junto con otro individuo ocasionaron este resultado de muerte. Habla de una imputación de abuso sexual con acceso carnal", indicó.

El letrado mencionó que "se levantó un rastro de semen en el ano de la víctima y está en proceso de investigación". "No se le imputó a mi asistido, pero sí se le sumó una descripción del hecho. Hasta no tener los cotejos de ADN no se lo puede imputar", precisó.