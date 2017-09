Crimen del rugbier: una relación enfermiza que terminó de la peor manera

A pesar del hermetismo que familiares de la víctima y de la acusada impusieron a la prensa, muchos aspectos de los implicados pudieron conocerse en el transcurso de la semana, luego de la fatídica noche del sábado en la que Julieta Silva (29) habría arrollado a Genaro Fortunato (25) ocasionándole la muerte.





Se confirmó que Agostina Quiroga, una chica que publicó mensajes en Facebook dedicados al joven espera una hija de él, embarazo del que cursa el cuarto mes. Su madre, Verónica Arana, fue quien confirmó que Genaro era "un hijo más" para ella, ya que mantuvo con su hija una relación oficial de noviazgo que duró cinco años.





"Un pedacito tuyo quedó acá y estoy feliz de que sea yo quien le dé amor", publicó en la mañana del domingo en su muro Agostina. "Lo único que te pido es que nunca nos abandones y seas el ángel de toda tu familia y en especial de tu hija", también escribió la jugadora de hockey en el Belgrano Rugby Club





INFOMENDOZA.jpg



Genaro jugaba para el mismo club que Agostina, como integrante del plantel superior de rugby, y era hermano del puma Fausto Fortunato. Tras conocerse su fallecimiento el club transmitió sus condolencias a los seres queridos. Varios grupos de rugby demostraron su pesar y despidieron al deportista homenajeándolo con una selección de fotos y recuerdos.





Gonzalo Altamiranda, presidente del Belgrano Rugby Club, fue quien tuvo que reconocer el cuerpo de su amigo en la morgue y dijo que lo conocía desde que tenía 5 años y que era un gran deportista y una gran persona.





"Se me ha apagado el sol, me falta el aire, me cuesta moverme, pero aquí estoy, mi bebé, como siempre. Te amo, hijo mío", escribió su padre Miguel por las redes sociales. "Va a ser doloroso no volver a ver su sonrisa y charlar de todo, se fue una persona inmensa", compartió su hermana Agostina.