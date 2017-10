Cruenta balacera con un herido grave, siete detenidos y el secuestro de un arsenal

La denuncia

Ayer, a las 19.30, cuando empezaba a caer la noche, vecinos de inmediaciones de Mr. Ross y Rodríguez en barrio Matheu de Rosario, llamaron al 911, porque se estaba desarrollando un intenso tiroteo entre bandas antagónicas, que llevaba terror a los habitantes de la zona. El operador del 911 envió a efectivos del Comando Radioeléctrico, que cuando arribaron escucharon las detonaciones de la trifulca.

Ese fue el marco cuando descendieron de los patrulleros y vieron que un hombre se acercaba con un Fiat Siena negro con patente GWM 864 y les dijo a los vigilantes que llevaba a su hermano Gerardo José Dávila de 37 años con varios impactos de bala en su cuerpo y que se dirigía al hospital Clemente Álvarez, haciendo constar que los agresores de su hermano, eran varios desconocidos que se movilizaban en un Peugeot modelo 505 y en una moto negra.

Los uniformados informaron sobre las características de los vehículos en los que se movilizaban los agresores, y uno de los operadores de las cámaras de vigilancia detectó la presencia en cercanías de la esquina anteriormente citada, entonces convergieron los tres patrulleros que los encerraron. Inmediatamente les secuestraron un verdadero arsenal : dos pistolones calibre 12.70, una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores con 22 balas y una cuchilla. Los seis individuos fueron identificados como E. D. C. de 29 años, J. L. A. O. de 23, L. E. C. de 23, B. D. C. de 24, D. L. D. de 28 y M. A. G. de 25.