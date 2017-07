Denuncian la desaparición de una militante feminista que era golpeada y amenazada por su ex

La principal preocupación es que su desaparición tenga relación con los conflictos que padecía con su ex pareja, condenado por ocho delitos en su contra. Daniel Castro quedó detenido en 2014 y al año comenzó a llamarla desde el penal. La amenazaba con ir a buscarla a ella y a su hija de cuatro años.

Fue vista por última vez el 21 de julio subiendo a un colectivo de la línea 146, alrededor de las 14 en la Capital Federal. Sus familiares y amigos no tienen noticias de ella, razón por la que iniciaron una búsqueda a través de las redes sociales. La foto de su perfil de Facebook, actualizado hace casi dos meses.

"Me dijo que le devolviera la plata de la cuota de alimentos porque sino me iba a matar a mí y a nuestra hija", declaró Chacón hace unos años en Página/12.

La militante además estaba acompañando en la búsqueda de justicia a la familia de Araceli Fulles, la joven de 22 años que desapareció el 2 de abril pasado y fue encontrada muerta a finales de ese mes, debajo de un sobrepiso en una casa de José León Suárez. "Sospechamos de su ex, aunque no sabemos si tiene salidas transitorias", dijo una fuente del caso.

La denuncia contra su ex pareja

En 2015, escribió en su muro de Facebook una acusación contra su ex pareja, quien no había recibido una sentencia por las palizas que le había propinado. En aquel momento, el ex novio había enfrentado un juicio por tres hechos de "lesiones leves agravadas por el vínculo" y recibió una condena por nueve delitos en contra de la denunciante.

Un año después, Chacón le solicitó al Juez Marcelo Alejandro Peluzzi, titular del Tribunal de Ejecución Penal 2 de la Ciudad de Buenos Aires que se abstuviera de otorgar un beneficio que anticipe salidas transitorias al condenado.





"Vivimos en peligro inminente", dijo Chacón varias veces.