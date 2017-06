Denunció una salvaje agresión por parte de la Policía en la cancha de Unión

El domingo 11 de junio por la noche en Santa Fe, en el estadio de Unión, jugaron Central Norte de Salta y Newell´s por la Copa Argentina.





El inicio del segundo tiempo de dicho encuentro, que estaba 1 a 1, se demoró por incidentes en las tribunas del "15 de Abril". ¿Qué pasó? Durante el entretiempo, un grupo de simpatizantes de la "Lepra" rosarina invadió el sector de hinchas salteños y le robó algunas banderas que estaban sobre el alambrado. La situación motivó el enojo y la intención de recuperarlas por parte de los simpatizantes del cuervo salteño. La situación produjo la intervención de la policía santafesina, que hasta ese momento no estaba en el denominado "pulmón" que separaba ambas parcialidades. Después de casi veinte minutos, el árbitro Pablo Echavarría decidió dar juego, una vez que la Policía le dio la autorización necesaria.





Durante esos minutos, resultó brutalmente herido por la policía, Miguel Alancay, un joven de 21 años. Según relató a Radio EME 96.3 Miguel, "todo comenzó cuando observé a un compañero en el piso y quise asistirlo. Allí recibí un fuerte golpe en la cabeza que un policía me propinó con una cachiporra. Producto del golpe, perdí mucha sangre y un grupo de personas me llevó fuera del estadio para que reciba asistencia médica, pero la ambulancia nunca llegó y la misma policía me trasladó hacia el hospital Cullen".





El muchacho, simpatizante de Central Norte, estuvo internado una semana en el nosocomio local, con una fisura de cráneo. Finalmente fue dado de alta y ya se encuentra rumbo a Salta. Pero durante su internación, sus padres llegaron hasta Santa Fe para acompañarlo y mostraron toda su bronca y malestar contra el accionar de la policía santafesina.





"Mi hijo es taxista y sus antecedentes penales están limpios; no es un barra brava. La policía de Santa Fe casi mata a mi hijo y ahora estoy esperando la respuesta de alguna autoridad sobre el tema. Lamentablemente, ya sabíamos que la policía en esta provincia tiene la costumbre de agredir salvajemente a los hinchas de otros equipos del país. Vamos a empezar todas las acciones legales pertinentes para que alguien se haga cargo del calvario que tuvo que pasar mi hijo", relató a Radio EME, Sabino Alancay, padre de Miguel.