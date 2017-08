Desde el Cullen, calificaron como "un hecho aislado" el hallazgo de un cargador de pistola

"Como no hay horario que haya determinado o amerite que alguien escapó, además ayer fue un día tranquilo, no hubo atisbos de violencia", relató el profesional de la salud en torno a la dificultad que se presenta para determinar cuándo o quién alojó el elemento en el lugar donde se encontró.

En tanto, desde el nosocomio destacaron los resultados positivos de las medidas de seguridad que se están implementando hace dos meses.En ese sentido, caratularon el hallazgo del cargador como "un hecho aislado", en un contexto que no deja de ser grave.

"No tenemos indicio de donde investigar por tratarse del cargador de un arma que estaba arriba de un tablero", sostuvo el titular del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti.

Obras esperadas

En una semana la Provincia abrirá las ofertas económicas para la construcción de la nueva guardia del nosocomio, la cual será reformada en su estructura y equipada con instrumentos que permitirán brindar mayor seguridad tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. "Esta obra brindará medidas de seguridad en cuanto a que la sala de espera va a estar dividida, se podrá ingresar después de atravesar dis puertas a la consulta. Hoy esto no es así", explicó Polletti.





"En el caso de la obra, el paciente esperará con un patio de por medio, el médico llamará por un tablero y el paciente accederá pasando por dos puertas, brindando más seguridad", reiteró el médico.





Polletti agregó que la imposibilidad de aplicar instrumentos que detecten metales para determinar si una persona está armada o no, genera malestar. "No sabemos que tipo de instrumento se pueda usar, por el tipo de análisis que se realizan", aclaró el referente del nosocomio quien destacó que la implementación en torno a la medidas de seguridad no atañen a la dirección del hospital ya que estas son potestad del Ministerio de Salud.