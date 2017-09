Detuvieron a dos hombres armados que se negaron a cumplir una orden judicial

El miércoles, después de las cinco de la tarde, se vivieron momentos de tensión en una casa ubicada en el kilómetro 5 y medio de la ruta provincial N° 1, cuando una mujer denunció que su pareja no aceptaba la medida de excluirse de su vivienda familiar, tal como lo ordenó la jueza Michelassi del Colegio de Familia N° 2. Al lugar fueron los policías de la Comisaría 14° de San José del Rincón, pero se encontraron con la férrea resistencia de C. M. de 29 años y de un familiar suyo C. A. M. de 47, los que finalmente fueron apresados y les secuestraron una carabina calibre 22 con 10 balas en el cargador.









Policías amenazados

El suceso no pasó desapercibido para los vecinos que viven en las inmediaciones de la vivienda a la que llegaron los policías de la Comisaría 14°, adonde hubo gritos contra el trabajo policial con amenazas a los oficiales, los que finalmente aprehendieron a C. M. de 29 y a C. A. M. de 47, y les secuestraron el arma de fuego cargada.









Legalidad y delito imputado

Informaron sobre el resultado del procedimiento policial a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe y al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Gustavo Urdiales, que ordenó que ambos hombres apresados continuaran privados de su libertad, que sean identificados dactiloscópicamente, y que les sea formada causa como presuntos autores del delito de "resistencia calificada a la autoridad".