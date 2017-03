Detuvieron en Sauce viejo a un hombre que golpeó y mantuvo cautiva a su pareja

Este martes, algunos minutos antes de la medianoche, en una vivienda ubicada sobre calle Leiva al 4800 de la localidad de Sauce Viejo, agentes del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre que fue identificado como W. G. C. de 29 años. Antes, una mujer de 34 años, llamada N. Y. C. C., colombiana, fue rescatada de la vivienda en la que fue mantenida cautiva por su pareja durante una semana y en la que también fue golpeada.





La novedad sobre el resultado del procedimiento policial fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe y a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó formarle causa por la presunta comisión de los delitos de "amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, portación y privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real" y además dispuso que la mujer víctima del suceso sea atendida por funcionarios de Centro de Orientación a la Victima Familiar y Sexual de la ciudad de Santo Tomé.









Víctima rescatada por la Policía

Después de las 22 del martes y como consecuencia del reiterado pedido de auxilio a gritos de una mujer que estaba cautiva dentro de una vivienda, que fue denunciado por los vecinos que viven en inmediaciones a una vivienda ubicada sobre calle Leiva al 4800 de la localidad de Sauce Viejo, cuatro policías del Comando Radioeléctrico se llegaron al lugar. Allí encontraron a una mujer, con quien dialogaron y les pidió que la liberen, porque el hombre que es su pareja, la había dejado encerrada.

Los policías, con expresa autorización de la víctima, forzaron una puerta de un patio trasera e ingresaron a la casa. La mujer le indicó a los policías que su marido la había golpeado y la mantuvo cautiva durante una semana. Además, les dijo adonde estaba guardada una escopeta calibre 16 con un cartucho y que fue secuestrada por los agentes policiales.









La cuestión legal

La novedad sobre el resultado del procedimiento policial fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe y a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó formarle causa por la presunta comisión de los delitos de "amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, portación y privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real", y además dispuso que la mujer víctima del suceso sea atendida por funcionarios de Centro de Orientación a la Victima Familiar y Sexual de la ciudad de Santo Tomé.