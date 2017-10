Detuvieron a una pareja en Vera por reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal

Personal de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y del área de Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI) asistieron, en la ciudad de Vera, a una joven de nacionalidad boliviana en el marco de una investigación por reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal.





La víctima dijo que había llegado a Vera con la promesa de trabajar en atención al público, pero que la gente que la llevó no cumplió lo pactado, que no le pagaron nunca por su trabajo y, además, dijo haber sufrido abuso sexual. La Policía realizó allanó dos comercios de la pareja denunciada, también oriunda de Bolivia, y el domicilio particular, los lugares se ubican en San Martín y 9 de Julio, San Martín al 1800 y Juan de Garay al 1800.





En el domicilio de los victimarios se encontró a la joven víctima, quien fue asistida por el equipo interdisciplinario de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y por personal médico.





En el operativo también se secuestró una importante suma de dinero en efectivo en pesos, billetes de moneda chilena, estadounidense y boliviana; celulares; un vehículo tipo utilitario y documentación, entre otros elementos de interés para la causa.





En la causa interviene el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gauna Chapero.