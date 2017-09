"Dormí con Bryanna hasta los seis años"

Llama la atención de los pesquisas que supuestamente pidieron un rescate de 60.000 pesos, que era el dinero que en ese momento tenía Miriam, la madre de Bryanna. Por su parte, Guillermo Najera, padre de Bryanna, negó rotundamente haber abusado sexualmente de su hija durante su infancia. Al hombre se le leyó el acta médica pericial donde quedó asentado que la chica tiene "desgarro en himen de larga data", algo que se vincula directamente con otro punto en el que se sostiene que la menor causante fue víctima de abuso por parte de su padre a los 3 años, y que pese a no haberse abierto una causa judicial, hubo -en efecto- una denuncia en contra del hombre realizada por la madre de la chica.

"Yo no abusé de mi hija, pero sí me hicieron una denuncia por abuso", dijo defendiéndose el padre de Bryanna, y aseguró -al mismo tiempo- tener muy buena relación con la chica. Se describió como más permisivo que la madre y se definió como su "papá-amigo". Incluso, el padre de Bryanna contó: "Yo dormí con mi hija hasta los 6 años".





Sobre el reencuentro que tuvo con su hija, Najera contó que "fui el primero que la vio y la abracé. Apenas me vio, me dijo que no la deje nunca más sola". Al ser consultado sobre el estado en que estaba su hija, dijo: "Yo la vi entrada, la vi bien, pero estaba muy acongojada". En otro orden de cosas, el padre de Bryanna comentó algunas cuestiones que tienen que ver con la organización familiar, aclarando que "Bryanna vive conmigo sólo los fines de semana", tras lo cual sostuvo de manera inesperada que "la madre de mi hija va a tener que aclarar muchas cosas", haciendo clara referencia a su ex esposa y dejando entrever una situación conflictiva.

Asimismo, y redoblando los comentarios contra su ex mujer, Najera agregó: "Esperaba que la madre de mi hija me llamara", cosa que -según él- no sucedió. Finalmente, el padre de Bryanna confesó: "Siento culpa por lo que pasó".









Fuente: Crónica

Continúa el misterio en el caso de Bryanna Reganzani, la adolescente de 16 años que fue hallada en Flores tras 5 días de búsqueda. Mientras la joven declarará mañana viernes ante la fiscal Andrea Palín, de la UFI 9 de La Matanza, los pesquisas investigan un llavero que tenía encima Bryanna, que no es de su casa, y también las redes sociales , para analizar los últimos mensajes y contactos. Los investigadores comentaron que no descartan ninguna hipótesis: entre ellas que haya podido ser víctima de alguna banda de trata de personas o incluso que se haya tratado de un secuestro pactado con alguien muy cercano a ella.